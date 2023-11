Vetusta Morla: "Nos gustaría hacer la banda sonora de una película de Sorogoyen o de David Lynch"

Vetusta Morla es CINE. Desde la concepción de la banda de indie rock madrileña, con ese guiño en su nombre a la tortuga de La historia interminable, hasta la colaboración en sus videoclips con cineastas de la talla de Paula Ortiz, Nacho Vigalondo o Fernando Franco, la historia del sexteto siempre ha estado íntimamente ligada al séptimo arte. Algunas de sus canciones nos acompañarían en las secuencias más emotivas del cine y la televisión de España, aupando finalmente a sus integrantes a debutar en la construcción de bandas sonoras.

Poco imaginaban aquellos chavales de Tres Cantos que comenzaron hace 25 años que, después de iniciar su andadura profesional poniendo música a algunos pases especiales de La Momia (la película de cine mudo de Karl Freund, de 1932), estos acabarían debutando en la construcción de bandas sonoras. Durante el contexto pandémico, Vetusta Morla ya trabajaba con el director Manuel Martín Cuenca en su debut como compositores para La hija, con el que ahora repiten en El amor de Andrea.

La segunda colaboración con el cineasta almeriense aterriza en la cartelera tan solo unos días antes de que la banda despida la gira Cable a Tierra, su quinto álbum de estudio. Con motivo del estreno del filme el próximo 24 de noviembre, CINEMANÍA habla con Guille Galván, David García (El indio) y Juanma Latorre, tres de los miembros del grupo.

Si en vuestra primera colaboración con Martín Cuenca el sonido se fusionaba con la naturaleza, la banda sonora de 'El amor de Andrea' emana de los sonidos de la calle. ¿Ha resultado tan diferente el proceso entre ambos filmes?GUILLE: El proyecto de 'El amor de Andrea' nos llegó casi superpuesto al final de 'La hija', ya que Manuel tenía el nuevo guion en mente. Se trataba de un trabajo muy diferente, donde había que reconstruir una Cádiz desde su parte más fantástica. El legado de una ciudad que había sido un cruce de caminos, un lugar de ida y vuelta, tanto cultural como musicalmente, donde la protagonista tenía que tomar una decisión difícil. En ese mundo fronterizo entre el sueño de una adolescente y la dura realidad es desde donde Manuel nos propuso componer la música.

​JUANMA: En 'La hija' jugábamos de manera premeditada a que la gente no se diera cuenta de cuando estaba empezando la música o incluso utilizábamos sonidos del río, del viento... En este caso, la banda sonora se nota más cuando entra y para nosotros ha sido más complicado, aunque hemos tenido la suerte que 'Cable a Tierra' nos ha acercado también a esta música que puede haber en Cádiz. A esa idea de encuentro de caminos, a esa música que emana de la calle.



La musicalidad de una Cádiz muy diferente a la conocida, alejada de los sonidos arquetípicos del carnaval, las chirigotas y las comparsas. Y también con sonidos muy distintos a los que nos tenéis acostumbrados. ¿Cómo se aborda esa perspectiva más desconocida?GUILLE: ​​No se sabe de dónde viene mucha tradición cultural de Cádiz, si es de la propia ciudad, de Cuba o si viene de otro lado de más al sur, porque siempre ha habido mucha inmigración, mucha zona de piratas [ríe]. Empezamos a escuchar habaneras, y otros palos que a veces tenían que ver con el flamenco o el carnaval de la ciudad, que no es tan de baile como el de Rio de Janeiro y es más de palabra. Hay muchas leyendas. Cuando Manuel nos propuso este tipo de música le dijimos que no éramos las personas adecuadas, que había mucha gente especializada en la ciudad. Pero precisamente buscaba la reconstrucción de un Cádiz de alguien que no es de allí, en relación al mundo de ensueño de la protagonista.



Una complejidad en su realización a la que también añadimos que fue creada durante el contexto de la pandemia.GUILLE: La verdad es que nos salvó un poco el culo en la pandemia, porque es el típico proyecto que si estás de gira es complicado hacer y en pandemia era perfecto. Pudimos trabajar desde nuestras casas.

​JUANMA: En el comienzo del proceso grabábamos por separado en casa y luego lo compartíamos. Tuvo su parte positiva para poder trabajar de esta forma y hacer después 'Cable a Tierra'. Sirvió como un training previo.

¿Cómo llega la colaboración con Valeria Castro para el tema central de 'El amor de Andrea'?GUILLE: Manuel al principio no era muy partidario de que hubiera una canción extradiegética.



JUANMA: Pasó ya con la anterior película, donde también le colamos la canción 'Reina de las trincheras'. Somos muy cucos. [Ríe]



GUILLE: La película es la historia de una chica de 15 años, una mirada claramente adolescente y femenina. Era muy raro que después de dos horas viendo a Andrea y narrando la historia desde su punto de vista lo primero que entrase fuera la voz de Pucho, así que teníamos muy claro que para la canción íbamos a necesitar una voz femenina. Yo ya había trabajado con Valeria y la conocíamos, la habíamos visto en México. Siendo ella canaria, una tierra con influencias latinoamericanas, y teniendo un sello muy personal, se lo dijimos y al día siguiente ya estábamos grabándola.

¿Es hora de apostar por el talento femenino y darle un pequeño impulso desde vuestra posición en la cima de la música?GUILLE: Es verdad que nosotros somos una banda de seis chicos, que llevamos 25 años tocando y que siempre que hemos podido hemos hecho cosas con mujeres. Ahora, la industria está cambiando mucho respecto al pasado, aunque estamos lejos de la paridad. La presencia femenina es mayor que cuando empezamos y es también un soplo de aire fresco con la realidad y el tiempo en el que vivimos.

​JUANMA: Nos apetece favorecer este empoderamiento de la mujer en el arte. Con Valeria partíamos de la lógica narrativa que decíamos, pero también llegamos a ello porque no queríamos que seis hombres hablaran desde la perspectiva femenina. Creíamos que era necesaria su presencia. Toda la sociedad sale ganando con el talento femenino en primer plano.

¿Se ha pasado Vetusta Morla al mundo de las bandas sonoras?GUILLE: Ojalá que haya muchas ocasiones de realizar bandas sonoras. Nos refresca desde el punto de vista del procedimiento del proceso creativo. Tanto 'La hija' como 'El amor de Andrea' han supuesto un refresco de lo que estábamos haciendo en ese instante. Con esta película hemos vuelto a la simplicidad y a la sencillez desde el estudio.

​DAVID: A mí la composición de esta banda sonora me ha recordado a esos momentos del parque, cuando éramos adolescente e íbamos los viernes y los sábados a tocar con la guitarra, el tambor o lo que fuera. Esa manera de hacer música espontánea sin más. Nuestro folclore. Y luego también a 'Sympathy For The Devil (One Plus One)', el documental de los Rolling Stone en el estudio de grabación, donde los vemos probando cosas para el desarrollo de esta canción.



¿Vetusta Morla es tan cinematográfico como vuestro nombre y vuestros trabajos nos han hecho pensar estas décadas?GUILLE: Vetusta siempre ha estado muy ligada al mundo del cine. Para los videoclips siempre hemos intentado que fueran cineastas más o menos de nuestra generación a los que admirábamos. Un puente entre la música y el cine. Tenemos la suerte de que a los músicos se nos exige que tengamos un componente audiovisual muy constante en lo que hacemos, así que era bonito hacer participar a estos cineastas. Así contamos con nombres como Paula Ortiz, Vigalondo, Fernando Franco...

​DAVID: El mundo del cine siempre ha estado muy ligado a nuestra carrera. Guille ha trabajado mucho en el mundo del cine y Pucho es un cinéfilo empedernido. De hecho, en nuestro primer concierto hace 25 años, un 30 de diciembre, hicimos proyecciones de la película 'La Momia', de los años 30, a la que pusimos la música.

Más allá de Vetusta Morla y 'El amor de Andrea', Juanma también ha trabajado en la banda sonora del filme 'Teresa' (de Paula Ortiz) y Guille trabajaba hace poco en '¿Qué te juegas?' (de Inés de León)... JUANMA: Mi trabajo con Paula Ortiz en 'Teresa' ha sido una manera de refrescar el proceso creativo. Nada que ver con 'La hija' o 'El amor de Andrea', o cualquier cosa que haya hecho antes. Fue muy difícil para mí que estoy acostumbrado a trabajar con mis demás compañeros y encima componiendo para cosas que no sé tocar, como un coro de polifonía renacentista o la viola de gamba. Es lo primero que hago solo fuera de Vetusta. Una experiencia muy bonita y de la que he aprendido mucho, en la que recibí la ayuda de Amarilis Dueñas, que toca el instrumento de la viola de gamba en la película y me enseñó mucho sobre la música de esa época.

​GUILLE: Yo trabajé con la cantante Alice Wonder en la canción 'La apuesta', de la película '¿Qué te juegas?'. También era la primera vez que firmaba fuera algo de Vetusta. Siempre que haces algo fuera, acabas valorando lo de adentro y aprendes.

Si fuera posible que eligierais a cualquier cineasta, ¿con quién trabajaríais en la construcción de la banda sonora de su nueva película?JUANMA. En realidad, con muchísimos. Me gustaría mucho meterme en un universo difícil de comprender y abordar desde la música con algún tipo como David Lynch o Paul Thomas Anderson. Un retazo.

​GUILLE: Es complicado porque muchos directores ya tienen a sus compositores de cabecera. Es difícil pensar en Lynch sin Angelo Badalamenti. O en Sorogoyen sin Olivier Arson. Al final estos compositores marcan mucho el peso de sus filmes. Pero a mí me gustaría mucho trabajar en alguna película de Sorogoyen.

​DAVID: Yo aquí quiero incidir en mi faceta como compilador musical para poder escoger la música de una película, ya que sería divertido hacer la selección musical de Tarantino o de otros directores que tiran de este formato y dan otro carácter.



GUILLE: De hecho es muy importante esa figura. Ha pasado recientemente en series como 'The Bear' o 'La Mesías'.



DAVID: Recuerdo también un recopilatorio del año pasado sobre la música del cine español de los años 70 y 80, 'Gipsy Power Quinqui', que se relaciona con este movimiento del cine quinqui y es algo que me hubiera gustado hacer.

¿Qué os parece haber sido parte de la banda sonora de la vida de vuestros seguidores? GUILLE: Es muy bonito, pero también una responsabilidad. Es una confirmación de que la música no son premios, ni streaming, ni algoritmos, sino que es esto, que lo que hagas forme parte de la vida de la gente y ya está.