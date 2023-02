Entrevista

Ahora mismo, tras recibir premios en galas como la de los Critics Choice Awards y ser objeto de incontables textos laudatorios en la prensa, es el gran favorito para ganar el Oscar al mejor actor el próximo 12 de marzo.

Después de todo, solo hay una cosa que guste más a los académicos de Hollywood que premiar a quienes aparecen en pantalla luciendo transformaciones físicas extremas, y esa es reconocer a aquellos intérpretes que cayeron en desgracia y luego lograron resurgir de sus cenizas.

Gracias a la nueva película de Darren Aronofsky, La ballena (The Whale), Brendan Fraser encaja en ambos perfiles; porque el personaje que encarna en ella no solo es un obeso mórbido que trata de reconciliarse con su hija, sino también el primer papel cinematográfico protagonista que interpreta desde que, a principios de la década pasada, pareciera desaparecer del mapa.

Muchos espectadores se preguntan: ¿dónde ha estado Brendan Fraser todo este tiempo?Entiendo la pregunta, pero la primera respuesta que se me ocurre es que, en realidad, nunca me fui a ningún lado. Hay que tener en cuenta que los altibajos son algo que sucede en las carreras de la mayoría de actores. En realidad yo soy un afortunado, porque llevo 30 años en la profesión y nunca he dejado de trabajar. Y eso es lo que siempre quise, más que alcanzar la fama: ser un currante de la actuación, uno de esos intérpretes cuyo nombre no necesariamente es el que aparece con letras más grandes en el cartel pero que ofrecen fiabilidad y oficio, y que están dispuestos a todo.

¿Y cómo viviste el estrellato que ‘La momia’ te proporcionó?Por supuesto, me proporcionó muchas cosas positivas, pero también me impuso más presión y expectativas de la que estaba preparado para soportar. Creo que ni en el mejor de los casos habría podido mantener el nivel de éxito que se llegó a esperar de mí en un momento dado.

Brendan Fraser como Charlie en 'La ballena (The Whale)' Cinemanía

¿Qué sentiste cuando Darren Aronofsky te ofreció el papel protagonista de ‘La ballena’?Me dijo que quería reivindicarme, y aunque después de 30 años en la profesión siento que no tengo nada que demostrar, no negaré que yo quería ser reivindicado. Pensé que tal vez no volverán a ofrecerme otra oportunidad como esta, así que decidí darlo todo, poner a prueba mis límites y capacidades. Al mismo tiempo sentí mucho miedo, porque es un personaje complicadísimo, pero también es verdad que los únicos personajes que merecen la pena son los que encarnan riesgos. Además, sentí una conexión personal con él muy estrecha.

¿En qué sentido?Cuando leí el guion inmediatamente sentí una gran empatía con la historia, porque habla de un hombre que ha sido prejuzgado, humillado, cancelado y olvidado, y de los devastadores efectos que todo eso ha tenido en su vida personal. Además, mis hijos y su madre me han dado mucho amor a lo largo de mi vida, el tipo de amor que Charlie, mi personaje, anda buscando antes de que sea demasiado tarde; hacer la película me hizo querer mejorar como padre, y como amigo, y como persona. Por último, no hay que olvidar que la filmamos en plena pandemia, y por entonces yo tenía pánico a enfermar, y a morir. También como le pasa a Charlie, sentía que se me acababa el tiempo.

Sadie Sink da vida a la hija de Charlie en 'La ballena (The Whale)' Cinemanía

No debió de resultarte nada fácil meterte en la piel de un hombre de 250 kilos...No lo fue. Durante el rodaje pasaba una media de cuatro horas al día maquillándome y siendo embutido en prótesis que me hacían sentir atrapado en una camisa de fuerza. Durante algunos momentos de la filmación llegué a soportar un peso añadido de más de 100 kilos sobre mi cuerpo y, si a eso le sumamos que interpretar a alguien tan enfermo me exigía mantener una respiración pesada, es lógico que de vez en cuando sintiera mareos intensos.



En todo momento tuve cerca de mí a un equipo de personas que se encargaban tanto de mi bienestar como de mi movilidad. En el pasado, por exigencias del guion me han envuelto en llamas, me han golpeado y me han hecho caerme de un camello. Pero ‘La ballena’ es el trabajo más exigente a nivel físico que he hecho nunca.

¿También fue exigente a nivel emocional?Sí, fue un proceso doloroso, porque me hizo entender hasta qué punto la sociedad estigmatiza a las personas obesas, y eso es algo de lo que el cine tiene parte de culpa porque, en las películas, las personas obesas suelen ser o bien villanos o bien chistes andantes. También comprendí cómo la crueldad de la que son objeto por parte de los demás, y por lo general de sus propios familiares y seres queridos, puede marcarles para el resto de sus vidas. Por eso sentí la obligación moral de retratar a Charlie con una dignidad y un respeto extraordinarios.



Muchos espectadores no están dispuestos a ver una película que los enfrenta a sus propios prejuicios. Pero creo que por eso es importante verla. Puede cambiar el modo de pensar y de sentir de algunos espectadores. Incluso podría salvar alguna que otra vida.

Hong Chau da vida a la única amiga de Charlie en 'La ballena (The Whale)' Cinemanía

Las quinielas te señalan como favorito al Oscar. ¿Cómo las llevas?Sigo temiendo, en algún momento, que alguien se me acercará y me confesará que todo lo que me está pasando es una broma de mal gusto. A decir verdad, solo espero que los reconocimientos que llegue a recibir gracias a ‘La ballena’, sean cuales sean, tengan que ver con mis méritos profesionales y no con el supuesto relato de mi rehabilitación artística. No sé qué pasará tras esta película, pero sí sé que estoy muy orgulloso del trabajo que ofrezco en ella. Muchos de mis personajes caerán en el olvido, pero este será recordado siempre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.