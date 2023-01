Brendan Fraser celebra su primera nominación a los Oscar con un guiño a 'La momia'

Cuando la carrera de Brendan Fraser parecía haberse ido al traste, aupado por sus problemas físicos derivados de las exigencias en las escenas de acción en los rodajes y el trauma añadido por haber padecido un abuso sexual por parte de Philip Berk, que por entonces era el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, el actor estadounidense ha dado un golpe sobre la mesa con su brillante actuación en La ballena (The Whale), que le ha valido su primera nominación al Oscar.

Fraser se medirá en la categoría de mejor actor protagonista a Colin Farrell, Austin Butler, Paul Mescal y Bill Nighy. El anuncio de su nominación suponía una gran felicidad para el intérprete, quien aprovechaba el momento para mostrar su agradecimiento con un guiño al mítico Rick O'Connell, el aventurero que le hizo ganar un gran reconocimiento a finales de los 90 y principios de los 2000, con la franquicia La momia.

"Nominado al Oscar, pero todavía pateamos a la vieja escuela", ha compartido Fraser en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que se encuentra ataviado con la misma indumentaria que O'Connell, ante un cine que proyectaba la primera entrega de La momia. Una referencia celebrada por el público, y más después de que Fraser se mostrara dispuesto a regresar a la franquicia tras su última participación en la tercera película La momia: La tumba del emperador Dragón (2008).

Esta instantánea fue tomada estos mismos días cuando Brendan Fraser sorprendía a los asistentes a una doble sesión de The Mummy (La momia) (1999) y su secuela El regreso de la momia (2001) en Londres, que han adquirido con el paso de los años el estatus de películas de culto. Su célebre papel como Rick O'Connell siempre le ha otorgado el cariño del público, por lo que su recuerdo al pasado ha gustado a muchos.

Además, Fraser también ha compartido un comunicado con la prensa ante la noticia de su presencia en los Oscar. "No tendría esta nominación de no ser por Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter y el extraordinario elenco y equipo que me dieron este regalo. Un regalo que ciertamente no vi venir, pero que me ha cambiado profundamente la vida. ¡Gracias!", ha señalado el norteamericano.

En La ballena (The Whale), Fraser interpreta a un profesor con obesidad mórbida, que intenta reconectar con su hija adolescente (Sadie Sink). El filme de Darren Aronofsky (Cisne negro) ha logrado tres nominaciones a los Oscar en la 95ª edición: mejor actor protagonista, mejor actriz de reparto (Hong Chau) y mejor maquillaje y peluquería.

