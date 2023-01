La emocionante sorpresa de Brendan Fraser a los fans de 'La momia' en Londres

Pese a los años, o tal vez gracias a ellos, las dos primeras entregas de La momia se han ganado el estatus de películas de culto. Así pues, un programa doble que te permita ver el filme de 1999 y su secuela El regreso de la momia en pantalla grande parece un buen plan. ¿Qué puede mejorarlo? Pues que Brendan Fraser en persona aparezca en el cine para presentar las películas. Y vestido como Rick O'Connell, para colmo.

Eso fue justo lo que ocurrió en el Prince Charles Theatre de Londres el viernes 20 de enero. Según relata Deadline y podemos ver en el vídeo, mientras los fans se volvían locos, Fraser tuvo la ocasión de echar el discursito de rigor. "Estoy orgulloso de encontrarme frente a vosotros esta noche", comenzó.

"Esta película se hizo en Reino Unido: ¡deberíais saberlo! ¡Y la secuela también!", añadió Fraser, dirigiéndose a sus fans británicos. "No teníamos ni idea de qué clase de película estábamos haciendo cuando la rodamos", prosiguió. "No sabíamos si era un drama, si era comedia, acción, terror, romance o todo lo anterior. No teníamos ni idea... hasta que la proyectamos para el público británico. Gracias por eso".

La momia fue el primer gran blockbuster protagonizado por Brendan Fraser, actor que hoy en día vive un renacimiento de su carrera gracias a La ballena (The Whale), el filme que ha rodado a las órdenes de Darren Aronofsky y que muy probablemente le granjée una nominación al Oscar. Durante estos meses, el actor no se ha cortado en decir que le encantaría rodar una nueva entrega de la saga, pese a que La momia: La tumba del emperador dragón (2008) resultó decepcionante cuanto menos.

