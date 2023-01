Brendan Fraser insiste: está abierto a una nueva película de 'La momia'

Dejando de lado el reboot fallido que protagonizó Tom Cruise, la saga de La momia sigue siendo una de las más queridas entre los espectadores desde que en 1999 se engancharan a aquella aventura en la que el explorador Rick O'Connell trataba desesperado de frenar a la momia de un sacerdote egipcio.

Para Brendan Fraser, la franquicia también continúa siendo uno de los trabajos más recordados y aclamados de su filmografía. Siendo así, no es de extrañar que en octubre el actor afirmase que estaría dispuesto a regresar a La momia: "No sé cómo funcionaría, pero estaría abierto a ello si alguien se presentara con la idea adecuada".

En una entrevista reciente para Deadline, Fraser, que encara la temporada de premios como un competidor a tener en cuenta gracias a su interpretación en La ballena (The Whale), ha insistido en que querría regresar a la saga que lo catapultó a la fama en los años 90.

Aunque reconoce que, de momento, solo hay rumores en lo que respecta al posible desarrollo del proyecto, ha afirmado lo siguiente: "No conozco a un actor que no quiera un trabajo. Jamás he sido tan famoso y he cobrado tan poco a la vez en mi vida profesional, así que contad conmigo".

De confirmarse una nueva entrega protagonizada por Fraser, sería la cuarta vez que el actor se enfrenta a la momia. Además de la primera La momia, el intérprete volvió a ponerse las botas de Rick en su secuela, El regreso de la momia, y en un tercer filme, La momia: La tumba del emperador Dragón.

Ninguna de estas continuaciones fue tan celebrada como la película original, pero cosecharon el suficiente éxito como para avivar las especulaciones sobre una posible cuarta parte durante años.

Recordemos que, aunque para 1999 Fraser ya había rodado películas reconocibles entre el público como George de la jungla o Dioses y monstruos, su primer gran triunfo absoluto fue La momia.

