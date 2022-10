Brendan Fraser quiere una nueva película de 'La momia' y critica la de Tom Cruise: "No era divertida"

Desde hace unos meses hay un nombre que está en boca de todos, un nombre que llevaba tiempo sin salir a la palestra y que ha vuelto a resurgir con gran fuerza, el de Brendan Fraser. El actor fue uno de los más queridos durante la primera década del siglo XXI pero por distintas razones había dejado de ser relevante más allá de su comentado cambio de aspecto físico. Afortunadamente, eso ha quedado en un segundo plano y ahora vuelve a hablarse del Brendan Fraser actor, pero también de una de las películas que lo hicieron grande. Así es, estamos hablando de La momia.

Aunque para 1999 ya había hecho películas que lo situasen en el mapa como George de la jungla o Dioses y monstruos, sin duda su primer gran éxito no fue otro que La momia. La película de Stephen Sommers en la que Fraser daba vida al explorador Rick O'Connell fue sin duda la primera con la que el actor se ganó al gran público y un hueco en la historia del cine comercial, por eso es normal que no se olvide de ella más de veinte años después.

Fraser realizó otras dos entregas de la saga años después, El regreso de la momia y La momia: La tumba del emperador Dragón. Ninguna tuvo la recepción de la primera pero no por ello el actor cierra la puerta a volver a ella años después. "No sé cómo funcionaría, pero estaría abierto a ello si alguien se presentara con la idea adecuada", admitía el actor en una reciente entrevista. Fraser es plenamente consciente de la dificultad que supone volver a la saga tantos años después, pero tampoco duda en señalar lo que falló con el frustrado intento de Tom Cruise en su reboot La momia.

"Es difícil hacer esa película. Lo sé bien, he estado ahí tres veces. El ingrediente que teníamos para nuestra Momia, que no vi en esa película, era la diversión. Eso era lo que faltaba en esa adaptación. Era una película de terror demasiado directa. La momia debe ser un viaje emocionante, pero no aterrador ni de miedo", explicaba el actor en referencia a la película de 2017. Por el momento, Fraser tiene pendiente de estreno The Whale, con la que levantó gran expectación en el Festival de Venecia y estará en lo próximo de Scorsese, si bien su encarnación de villano en Batgirl parece que nunca la veremos. ¿Lo veremos de nuevo como Rick O'Connell?

