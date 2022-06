Emma Thompson también se pronuncia sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Después de que las acusaciones contra el depredador y productor hollywoodiense Harvey Weinstein salieran a la luz en 2015, el movimiento #MeToo comenzaba a tomar fuerza entre las actrices de Hollywood, cansadas de callar abusos durante tantas décadas. Una corriente por la que algunas intérpretes, como Emma Thompson, siempre han apostado firmemente, y cuya valía ha vuelto a ponerse en tela de juicio tras la resolución del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard.

Los numerosos comentarios vertidos tras la supuesta victoria de Johnny Depp- recordemos que Heard le tendrá que dar 15 millones a él, y él, a su vez, tendrá que entregar dos millones- han despertado la toxicidad de las redes sociales. Un lugar en el que han resurgido las críticas de ciertos sectores hacia el #MeToo, que, sin embargo, resultan nimias para Thompson.

"Uno de los grandes problemas con estos casos es la fama y cómo la gente que es famosa es tratada de forma diferente, y vista de forma diferente", señala la actriz de 63 años. "El movimiento #MeToo no será descarrilado por esto, pero para no descarrillar, solo tenemos que continuar hablando. Tenemos que seguir hablando y negarnos a permitir que se descarrile por un caso con dos personas muy, muy, muy famosas".

Thompson ha sido muy clara al respecto en los últimos años, en su apoyo a este movimiento. De hecho, la británica abandonaba un trabajo con el estudio Skydance Animation, después de que la compañía contratara al colaborador habitual de Pixar John Lasseter, quien fue acusado de conducta sexual inapropiada y racismo, y se retiraba del icónico estudio del flexo.

"Un caso donde los dos protagonistas son tan famosos no es representativo", continua la actriz. "Y es muy importante recordar que este movimiento- que es sobre la bondad humana y es tan simple, en realidad, y se ha vuelto tan complicado- no puede y no será descarrilado por un solo caso".

Las palabras de Thompson llegan en un momento muy complicado, en el que actrices como Julia Fox han apoyado a Heard públicamente; mientras que otras, como Eva Green, han defendido al actor de Piratas del Caribe. El debate continúa más presente que nunca.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.