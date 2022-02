El discurso viral de Emma Thompson: "A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos"

Emma Thompson ha resonado durante toda la jornada de hoy por sus palabras en la rueda de prensa de presentación de la película Good Luck to You, Leo Grande en el Festival de Berlín. El filme dirigido por Sophie Hyde, en el que la popular actriz británica interpreta a una viuda de 55 años en busca de sexo y afecto, llega a la Berlinale tras pasar por el Festival de Sundance, donde llamó la atención por sus escenas de desnudo.

Precisamente el hecho de su desnudo frontal ante el espejo esté monopolizando la conversación sobre la película ha llevado a la actriz y guionista de películas como Sentido y sensibilidad (1995) a articular en Berlín un discurso sobre la aceptación del propio cuerpo y la presión social que reciben las mujeres en forma de juicios sobre su anatomía.

"Yo no puedo ponerme delante de un espejo de esa manera. Si lo hago, siempre intento meter barriga, me pongo de lado.. Hago algo", ha contestado la actriz al contrastando cómo se siente ella en relación con su personaje. "No puedo simplemente estar ahí quieta. ¿Por qué haría algo así? Es terrorífico, pero ese es el problema: a las mujeres nos han lavado el cerebro durante toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos".

"Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos, cómo todo está mal [con nuestro cuerpo]", ha proseguido Thompson, mientras empezaban a escucharse aplausos dentro de la sala de prensa de la Berlinale. Entonces, se ha levantado de su asiento para dejar más claro el mensaje. "Inténtalo. Ponte delante de un espejo para mirar tu cuerpo y no te muevas. No te muevas para nada. Simplemente acéptalo. Acéptalo y no lo juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca. Algo que nunca había hecho como actriz".

No es en absoluto la primera vez que Emma Thompson, que ganó su primer Oscar como actriz por Regreso a Howards End (1992) y como guionista por la mencionada adaptación de Sentido y sensibilidad, se manifiesta a favor de la aceptación del propio cuerpo, su aspecto y envejecimiento. En 2011 llegó a formar con sus amigas Kate Winslet y Rachel Weisz una especie de Liga Británica Anti-Cirugía Estética para reivindicar los cuerpos naturales de las actrices.

No obstante, al hablar de su papel en Good Luck to You, Leo en Sundance, la británica reconoció cómo se sigue exigiendo a la mujer que tenga un cuerpo perfecto. "Nada ha cambiado en las terribles peticiones que se hacen a las mujeres en el mundo real y en la actuación. Lo de tener que ser delgada sigue siendo la misma que ha sido siempre, y en algunos aspectos creo que es aún peor ahora", declaró.

Thompson opina que mostrar cuerpos reales es importante, y asegura que ella no se habría atrevido a hacer escenas de desnudo como en esta película en ninguna otra fase de su vida: "No creo que hubiera podido hacerlo antes de la edad que tengo ahora [62 años]. Y aún así, por supuesto, mi edad actual lo hace extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla".

