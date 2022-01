Emma Thompson desvela su intenso ensayo para el desnudo frontal que protagoniza en su nueva película

Nadie puede poner en duda que Emma Thompson es una de las actrices más destacadas de su generación, una intérprete versátil y entregada que se atreve con todo tipo de proyectos. Su próximo trabajo, la película Good Luck to You, Leo Grande, ha traído consigo un nuevo reto para la británica: un desnudo frontal.

Ahora que la película, dirigida por Sophie Hyde, se ha presentado en el Festival de Sundance, Thomson ha desvelado cómo ensayaron ella y su compañero Daryl McCormack para la secuencia en cuestión. "Sophie, Daryl y yo ensayamos totalmente desnudos y hablamos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra relación con nuestros cuerpos, los dibujamos, discutimos sobre las cosas que nos costaban, lo que nos gusta de ellos, describimos los cuerpos de los otros", ha asegurado la actriz (vía EW).

"Es todo un desafío hacer un desnudo a los 62 años", ha afirmado la actriz, contando que su personaje "se pone delante de un espejo y deja que su bata caiga". En esta dramedia, Thompson se mete en la piel de Nancy Stokes, una profesora viuda que contrata a un escort (McCormack) para una cita, esperando experimentar un orgasmo por primera vez en su vida.

La actriz británica también se ha referido a cómo se sigue exigiendo a la mujer que tenga un cuerpo perfecto: "Nada ha cambiado en las terribles peticiones que se hacen a las mujeres en el mundo real y en la actuación. Esta cosa de tener que ser delgada sigue siendo la misma que ha sido siempre, y en algunas cosas creo que es aún peor ahora".

Así, Thompson opina que mostrar cuerpos reales es importante, asegurando que ella no se habría atrevido a hacer escenas de desnudo en ninguna otra fase de su vida: "No creo que hubiera podido hacerlo antes de la edad que tengo ahora. Y aún así, por supuesto, mi edad actual lo hace extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla".

