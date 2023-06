'Spider-Man': Emiratos Árabes Unidos prohíbe el estreno de 'Cruzando el multiverso' por la presencia de una bandera trans

En los últimos años han ido aumentando los problemas de Hollywood para colocar sus propuestas en diversos mercados extranjeros, generalmente por cómo estas películas afianzaban su representación del colectivo LGTBIQ+. En función a esta se han acumulado los casos en los que Disney debe reflexionar qué hace con sus películas, una vez son rechazadas por países de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Pasó con Onward, Lightyear, Thor: Love and Thunder, West Side Story, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Eternals… con esta última Disney decidió editar el montaje y que así pasara la censura.

Mientras que con un film posterior, Mundo extraño, resolvió directamente alejarla de esos mercados. Acaba de repetirse la historia, de modo aún más surrealista, con respecto a una de las competidoras de Disney, Sony, que acaba de estrenar Spider-Man: Cruzando el multiverso. Este film animado, de críticas excelentes, ha tenido una taquilla deslumbrante, que en apenas 10 días superó todo lo conseguido por su predecesora, la oscarizada Spider-Man: Un nuevo universo.

Cruzando el multiverso, sin embargo y según Hollywood Reporter, no va a poder estrenarse en Emiratos Árabes Unidos. El plan era que llegara a sus cines este 22 de junio, coincidiendo con el periodo vacacional que los musulmanes conocen como Eid al-Adha, pero a última hora las autoridades han decidido prescindir del estreno. Según fuentes cercanas el motivo no ha sido alguna escena explícita de afecto LGTBIQ+ (estilo lo que fue aquel mínimo beso de Lightyear), sino algo aún más irrisorio.

Dentro del universo que habita Gwen Stacy, en un plano se ve de fondo la bandera Protect Trans Kids, en defensa del colectivo trans. Ha sido suficiente para que el país decida prohibir el estreno (no se sabe si tras una negociación previa y fallida con Sony), y para que Cruzando el multiverso no pueda sumar los ingresos de este país a su holgada taquilla internacional. De un tiempo a esta parte Emiratos Árabes Unidos ha mostrado intención de flexibilizar su censura, pero eso no se aplica a las consideradas producciones destinadas a niños.

Como sería Cruzando el multiverso, por ser de animación. Si se prevé afluencia de público infantil, hay restricciones más estrictas frente a elementos que puedan atentar contra las “costumbres y valores locales”. Es lo que al parecer hacía aquella bandera trans, que lo mismo ni te diste cuenta de que estaba cuando fuiste a verla.

