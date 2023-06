'Spider-Man: Cruzando el multiverso' - ¿Qué escena de la película animó este chico de 14 años?

Contiene SPOILERS de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

Que Spider-Man: Cruzando el multiverso sea un festín de estilos y técnicas de animación no es propiamente una novedad. Planeando así la película, los productores y guionistas Phil Lord y Chris Miller han mantenido uno de los rasgos que convirtieron a Spider-Man: Un nuevo universo en la película de animación más aclamada de 2018.

Pero, aún así, hay momentos de este nuevo filme que llaman la atención, y uno de ellos es aquel en el que descubrimos una variante de 'Spidey' que habita una dimensión hecha con piezas de Lego. ¿Un recuerdo cariñoso al trabajo de Lord y Miller en La Lego película? Pues en parte sí, pero también algo más. Porque la realización de esta escena corrió a cargo de un adolescente de 14 años, que se ganó el puesto gracias a sus cortos en YouTube.

El talentoso joven se llama Preston Mutanga, nació en Minessota de un matrimonio de inmigrantes cameruneses y ahora vive en Toronto. Aficionado a los cómics y al juego de construcción, Mutanga empezó su carrera como animador amateur gracias a su padre: "Me enseñó este programa de gráficos 3D llamado Blender y me enganché al instante", recuerda en el New York Times.

Tras ilustrarse a base de tutoriales en YouTube, Preston Mutanga emprendió su proyecto más ambicioso: un remake del tráiler de 'Cruzando el multiverso' hecho a base de Lego. Ese fue el vídeo que llamó la atención de Lord, Miller y la productora Christina Steinberg, quien se puso en contacto con él para pedirle que trabajara en la cinta. Y, al hacerlo, se llevó una sorpresa de órdago.

"Descubrimos que lo había hecho un chico de 14 años y nos quedamos en plan: 'Esto es increíblemente sofisticado para haberlo hecho alguien que ni es adulto ni es profesional", recuerda Chris Miller. "Nos dejó pasmados a todos, incluyendo a algunos de los mejores animadores del mundo".

Theodore y Gisele, los padres de Preston Mutanga, desconfiaron al principio, porque la cuenta de su hijo en YouTube había sido hackeada y se temían una estafa. Pero, tras las comprobaciones de rigor, dieron su visto bueno. De esta manera, su hijo se convirtió en el único animador de Cruzando el multiverso que trabajaba durante las vacaciones escolares y, en días laborables, después de hacer los deberes del insti.

Cada quince días, Preston se ponía al habla con Chris Miller para que supervisara su trabajo. "Algo nuevo que he aprendido es la importancia del feedback, y la cantidad de cosas que acaban cambiando desde el principio hasta el producto final", explica el animador.

"La Lego película está inspirada en la gente que hace películas caseras con piezas de Lego", explica a su vez Phil Lord. "Y la idea de [las películas animadas de Spider-Man] es que un héroe puede salir de cualquier lugar. Y aquí tenemos a un joven héroe que se inspiró en la película que se había inspirado en gente como él". Preston Mutanga, por su parte, lo tiene claro: "Trabajar con la gente que ha hecho esta obra maestra ha sido como un sueño".

