Emily Blunt está deseando trabajar con Tom Cruise en la secuela de una de sus películas más queridas

Hoy día la maldición de las adaptaciones de videojuegos al cine se da por superada, con hitos como Super Mario o The Last of Us. No obstante, antes de que esta asunción de que era imposible que un videojuego sirviera para película se disipara, a la gente le gustaba erigir como excepción a Al filo del mañana. Que no adaptaba ningún videojuego concreto, pero sí su funcionamiento: Tom Cruise debía morir una y otra vez hasta lograr su objetivo, salvar a la Tierra de una invasión alienígena.

Emily Blunt le acompañó como militar experimentada, que le enseñaba cómo pasarse el juego, en un film de 2014 que dirigió Doug Liman y ha alcanzado estatus de culto. Tanto como para que en los casi diez años que han pasado nunca se haya dejado de hablar de una posible secuela, impulsada por el mismo Liman. Hoy Blunt y Cruise vuelven a compartir carteleras, pero por separado: ella aparece en Oppenheimer como la pareja del físico que encarna Cillian Murphy, y él protagoniza Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1.

En estos años Blunt ha insistido en que está disponible para la secuela de Al filo del mañana, y el tema ha vuelto a salir durante una charla en el podcast Happy Sad Confused, que presenta Josh Horowitz. La actriz de Un lugar tranquilo ha insistido en las ganas que tiene de volver a trabajar con Cruise en Al filo del mañana 2, revelando que Liman le llegó a mandar un posible guion de la película. “Hubo un guion que Doug Liman me envió. Me encantaría hacerlo realidad, pero no sé cuándo ni cómo. O cuántas Misiones Imposibles le quedan a Tom Cruise”, bromea la actriz.

Tras Sentencia mortal - Parte 1 Cruise tiene previsto mínimo hacer la Parte 2 regresando como Ethan Hunt. No hay planes sólidos de Al filo del mañana 2 en un futuro cercano, pero Blunt asegura estar lista para participar y que no pondrá impedimentos. Deja caer, por otra parte, que Al filo del mañana 2 supondría para Cruise volver a un tipo de papeles que ha dejado atrás con Misión Imposible: el de los héroes imperfectos.

El protagonista de Al filo del mañana era derrotado una y otra vez, y requería la tutela de Blunt. “Necesita volver a cuando estaba… ¿no estuvo acaso brillante como el héroe cobarde? Increíble”, comenta Blunt.

