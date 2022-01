"Ella tiene sus ideas": Evanna Lynch niega que el reparto de ‘Harry Potter’ esté enemistado con J.K. Rowling

Era inevitable. Desde que se anunció el próximo estreno en HBO Max de Harry Potter: Regreso a Hogwarts (evento nostálgico a la estela de Friends: The Reunion) y supimos que J.K. Rowling no iba a participar, quedó más o menos claro que su ausencia iba a marcar la recepción de este especial. Una vez se estrenó en Año Nuevo comprobamos, además, cómo la autora de Harry Potter sí hacía acto de presencia, pero a través de material de archivo grabado en 2019. Lo cual daba una sensación… inquietante, a decir verdad. Como fantasmagórica.

Lo ocurrido con Regreso a Hogwarts ha espoleado la conversación sobre qué está ocurriendo exactamente con Rowling dentro del seno de Warner Bros. Por decirlo suavemente, la figura de la escritora nunca ha estado más cuestionada que en estos días, debido a unas posturas alineadas con el movimiento TERF y su transfobia que han conducido a fuertes críticas y a que incluso se distancien de ella figuras pertenecientes al universo de Harry Potter como Daniel Radcliffe o Eddie Redmayne. Sumando esto a su desvinculación con un futuro y prometedor proyecto como el videojuego Hogwarts Legacy, la impresión que cunde es que el estudio intenta apartar a Rowling de la atención pública.

Ella sigue vinculada a la saga Animales fantásticos (coescribe de hecho la próxima entrega, Los secretos de Dumbledore, prevista para este 15 de abril), pero los rumores de que el malestar del elenco condicionó su presencia en Regreso a Hogwarts han terminado obligando a alguno de sus miembros a hablar sobre el asunto. Y desmentirlo todo. Evanna Lynch, intérprete de Luna Lovegood, asegura que no hay ninguna enemistad entre el equipo y Rowling. “Creo que hay cosas con las que no todos estamos de acuerdo y no entendemos”, explica para GB News.

“He hablado con todo el elenco y todos le tienen un gran respeto aunque no estén de acuerdo con sus posturas. Ella tiene sus ideas y está a lo suyo”, prosigue. “Ha sido una conversación muy difícil y no quiero que sigamos peleando, así que rechazo esa narrativa de que la hemos tratado con frialdad”. Sobre el hecho de que Rowling no apareciera en Regreso a Hogwarts se han esgrimido motivos como que ella estaba ocupada o que los realizadores pensaron que esas imágenes de archivo eran todo el material que necesitaban para desarrollar el especial. Lynch se ha decantado por la primera opción.

“Creo que está ocupada escribiendo libros, no creo que tenga que ver con los temas más controvertidos. Estaba ocupada, pero sigue siendo una gran parte de todo esto”, insiste.

