Un ludópata (Luis Tosar) y un policía (Álex García) cuyo hijo necesita un trasplante urgente juegan al ratón y al gato en el thriller del debutante Juan Galiñanes que se estrena el próximo 28 de abril. Aprovechamos la ocasión para preguntarle a la actriz Elena Anaya, que interpreta a la jefa de la policía en Fatum, sus gustos cinéfilos, musicales, literarios y mucho más.

Cine

“Me gusta el cine que me transforma, que me transporta a otras realidades, que me coloca al lado de sus personajes y de sus historias, con los que experimento una experiencia ajena a mí (o no tanto) con la que termino identificándome. Recuerdo que un verano, siendo bastante pequeña, fuimos a ver Tiburón y el impacto me marcó para siempre. ¡No me quise volver a meter en el agua en las semanas que quedaban de vacaciones!".

"El título Una mujer bajo la influencia de Cassavetes es mi favorito. Una película tremendamente emocional y sincera que no me canso de ver y que tiene una de las mejores interpretaciones de la historia. Anoche vi TÁR de Todd Field… Interpretaciones como la de Cate Blanchett enamoran y motivan para seguir atravesando lo no conocido”.

Arte

“Cada uno de los cuadros de mi hermana, Marina Anaya, me llena de instantes emocionantes, placenteros y de afecto. De valentía. De equilibrio en la sencillez. Me llenan también de optimismo y me hacen detenerme en el instante y no dejar de disfrutar la maravilla que es para mí su arte”.

Marina Anaya Marina Anaya

Teatro

“Vi El lado oscuro de la luna de Robert Lepage hace unos 20 años y me enamoré de la sencillez y, a la vez, magnitud de Robert para valerse por sí mismo y producir, dirigir y representar los dos personajes en escena, dos hermanos ante la muerte de su madre. Tuve la suerte de hacer una vídeo instalación con Matías Umpierrez y sentir de cerca su implicación con el arte y la manera de amar este maravilloso oficio”.

Libros

“Me quedo con El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Por sus pequeñas historias, que surgen a través de recuerdos. Por sus frases envolventes, que me trastocaron un verano hace muchos años y que lo siguen haciendo”.

El libro de los abrazos Siglo XXI

Música

“Me gusta rescatar aquella que me apasionaba siendo una adolescente, como cualquier disco de Mecano, rancheras del gran José Alfredo, Chet Baker, Miles Davis… ¿Mi disco favorito? The Covers Record de Cat Power”.

Viajes

“El mejor viaje de mi vida fue a Japón con mi madre. Recuerdo cada instante… Creo que me quedo con nuestra comida de un plato de anguila delicioso en el mercado tradicional de Nishiki en Kioto. Y con cómo me llevaba de su mano por cada una de las callejuelas, como si, de alguna manera, hubiese vivido una vida allí antes. Quiero volver a ese mismo lugar, esta vez con mi familia”.

