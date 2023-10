Sexo, drogas y racismo en el rodaje de una de las comedias más entrañables de Disney

Puede que Elegidos para el triunfo (1993) no sea el mejor filme de acción real producido por Disney, pero esta comedia deportiva se ha convertido en un título de culto gracias a su humor y a un argumento disparatado, pero con base en una historia real: la del equipo jamaicano de bobsleigh que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 entrenado por Irving Blitzer (John Candy).

Ahora, 30 años después de su estreno, el director John Turteltaub y su reparto han recordado una producción que tuvo poco de entrañable en un reportaje de The Independent (vía Variety). Se trató, más bien, de llevar a buen puerto un filme cuyo guion original estaba lleno de "drogas, racismo y personajes que tenían un montón de sexo", según ha recordado el actor Rawle D. Lewis.

"¿Jamaicanos en leotardos? ¿Cómo va a encajar eso con la marca de Disney?" era lo que todo el mundo se preguntaba, según Lewis, al echarle un vistazo a la historia. Convertir ese argumento en un filme 'para toda la familia' requirió un arduo proceso... que incluyó adaptar a los personajes a los gustos del espectador estadounidense.

"Tenía que sonar como un Aladdin negro"

Uno de los puntos más conflictivos de Elegidos para el triunfo fue la forma de hablar de los protagonistas. El dialecto y el acento de Jamaica son especialmente complicados de entender, incluso para otros angloparlantes, con lo que Disney quiso volverlos más inteligibles aunque eso supusiera caer en estereotipos racistas.

Ante esto, los actores del filme no tuvieron otra que pasar por el aro. "Querían que hablara como un Aladdin negro", recuerda Just Leon. "Querían la versión Disney, y eso fue duro, porque si hay alguien que quiere ser auténtico, ese soy yo. Pero soy un profesional, y tengo que hacer mi trabajo".

"Nos decían: 'el público de EE UU no os va a entender cuando habláis", añade Malik Yoba. "En aquella época, la gente tenía menos acceso a las diferencias culturales, y no sabía cómo hablamos de verdad en Jamaica".

La cosa llegó a ponerse tan seria que Jeffrey Katzenberg, futuro creador de Dreamworks y por entonces mandamás de Disney, llamó al director a la una de la madrugada para lanzarle un ultimátum: "Si tú no consigues que entienda con claridad ese acento, encontraré a un director que sí pueda".

"Yo no debería haberla dirigido"

Así pues, Turteltaub no tuvo más remedio que plantarse ante sus actores y pedirles que le salvasen el cuello convirtiéndose en caricaturas. "Me reuní con el reparto y les dije: "Si no habláis como el cangrejo Sebastián [de La sirenita], me despiden".

"Bromeamos sobre ello, pero lo pillaron. Lo entendieron", prosigue el director. La respuesta de los actores, añade, fue muy comprensiva: "No vamos a hablar como Sebastián, pero interpretaremos una versión americanizada que pueda entender el público de todo el mundo".

Finalmente, Elegidos para el triunfo obtuvo buenas críticas y grandes resultados financieros. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, la cinta recaudó 154,9 millones (sin ajustar a la inflación) en todo el mundo, incluyendo algo menos de medio millón en la taquilla de Jamaica. Pese a ello, John Turteltaub opina que una versión moderna de su película debería ser muy diferente.

"Las cosas han cambiado un montón en 30 años", explica. "Hoy en día no tendría ninguna oportunidad de conseguir este trabajo, y probablemente no debería. Estoy de acuerdo con la gente que piensa que no debería haberla dirigido, y sin embargo conseguimos hacer una película bastante buena. Es complicado".

