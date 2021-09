Echando mano de sus clásicos, esta vez en acción real, los estudios Disney han dado luz verde a un remake, o mejor dicho, una nueva versión que "reimagine" El vuelo del navegante, la película de 1986 que dirigió Randal Kleiser, el director que pocos años antes había triunfado con la adaptación del musical de Grease (1978) o El lago azul (1980).

Pero en este remake como informa Deadline, detrás de las cámaras no estará Kleiser sino Bryce Dallas Howard. La conocida actriz de la saga Jurassic World ya ha hecho sus pinitos como directora en varios cortos, y también para Disney dirigiendo dos episodios de la serie The Mandalorian (La heredera, tercer episodio de la segunda temporada, y Santuario, el cuarto de la primera temporada), y ha dirigido otro (el que será el cuarto de la primera temporada) para The Book of Boba Fett, de manera que seguirá manteniéndose en el terreno de la fantasía y la ciencia-ficción.

El vuelo del navegante fue una de las primeras películas de Hollywood en usar abundantes efectos en CGI y relató la extraordinaria odisea de un niño de doce años que, a finales de los 70, fue abducido por una nave extraterrestre comandada por un robot llamado Max (las siglas de "Trimaxion Drone Ship"), y en ella viajó durante ocho años.

La protagonizó el joven Joey Cramer y en el reparto también estaban Sarah Jessica Parker y Veronica Cartwright. Lo curioso es que en su momento no fue un éxito de taquilla. Costó nueve millones de dólares y recaudó, en Estados Unidos, 18,5. Para hacernos una idea, se posicionó en el puesto 45 de la lista de las más taquilleras estrenadas aquel año (en un 1986 dominado por los 179,8 millones, también recaudados en el mercado norteamericano, de Top Gun o los 174,8 de Cocodrilo Dundee).

Sin embargo, las antiguas cintas de vídeo caseras VHS, Beta o 2000, y los pases televisivos, la convirtieron en una película de culto. Ahora, la intención de Disney es estrenar la nueva versión, en la que Bryce Dallas Howard también se involucrará como productora, directamente en su plataforma de contenidos digitales y que la protagonista sea una muchacha.

