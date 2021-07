"Reinventará el cine de espías". Matthew Vaughn, director de 'Kingsman', quiere iniciar una nueva saga con 'Argylle'

Aún no sabemos que actor reemplazará a Daniel Craig como nuestro estimado Bond después de Sin tiempo para morir (con estreno previsto para primeros de octubre). Pero sí tenemos a un director dispuesto a revolucionar el género, no ya de espías sino de superespías, con una nueva franquicia. Y no se trata de Christopher Nolan sino de Matthew Vaugh. El realizador de Stardust, Kick Ass, X-Men: Primera generación o Kingsman desea iniciar la nueva saga con una película titulada Argylle.

El punto de partida sería una novela, que pronto aparecerá publicada, escrita por Ellie Conway en la que se seguirían las andanzas de los mejores espías del mundo. "Cuando leí un primer borrador manuscrito sentí que era la franquicia de espías más increíble y original desde los libros de Ian Fleming de los años 50. Va a reinventar el género de espías", ha afirmado un pletórico Vaughn en declaraciones que recoge Deadline.

Parece que la historia empezaría precisamente con una escritora especializada en novelas de espías. Pero ella en realidad es también una espía, lo que ocurre es que padece de amnesia hasta que el pasado vuelva a llamar a su puerta para recordarle quién es. Y Vaughn ya tiene a su protagonista, una Bryce Dallas Howard que pasará de vérselas con dinosaurios en la saga de Jurassic World a lidiar con agentes, contraagentes, terroristas y villanos de la peor calaña (de los que pretenden apoderarse o destruir el planeta).

Allí tendremos también a Sam Rockwell como un ex colega y también amante de la protagonista, y a Samuel L. Jackson (que ya estuvo a las órdenes de Matthew Vaughn en Kingsman: Servicio secreto de 2014) como otro agente de pasado turbio que se dedica a desenmascarar a posibles compañeros corruptos o traidores.

Y es que uno de los puntos fuertes de Argylle sería su reparto porque además de los tres nombres citados también se ha fichado a Henry Cavill, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena y la cantante Dua Lipa, quien no solo debutará como actriz sino que también colaborará en la banda sonora.

La intención es empezar a rodar este mismo mes de agosto en escenarios europeos, y los planes incluyen realizar como mínimo tres películas. Y así es. Todavía no se ha empezado a filmar, ni tampoco hay novela publicada sobre la posible nueva supersaga, pero al menos tenemos que lo próximo de Matthew Vaugh, Kingsman: La primera misión, la precuela que protagonizan Ralph Fiennes y Gemma Arterton, después de un estreno pospuesto en varias ocasiones, está prevista que llegue a los cines estas navidades.

