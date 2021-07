'The Book of Boba Fett' ficha a lo mejor de 'The Mandalorian': estos son los directores de la serie

La Galaxia muy, muy lejana sigue expandiéndose en televisión: tras el éxito de The Mandalorian, la primera serie en acción real del universo warsie, Disney ha optado por seguir creciendo con varios proyectos nuevos, como The Book of Boba Fett.

El regreso del personaje fue sin duda uno de las grandes sorpresas que nos trajo la segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal. El cazarrecompensas que conquistó al exigente fandom de la saga finalmente volvía a la pantalla con el rostro de Temuera Morrison para echar una mano a Mando y Grogu (también conocido como Baby Yoda).

A la espera de conocer más detalles sobre su aventura en solitario, en la que le acompañará Ming-Na Wen, hemos conocido los nombres de los directores que estarán al frente del proyecto. Y te confirmamos que repite lo mejorcito de The Mandalorian: Jon Favreau, Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard y Dave Filoni se pondrán tras las cámaras de la serie.

Así lo ha desvelado el propio Morrison en una entrevista para The Express, en la que también ha dado detalles sobre The Book of Boba Fett, aunque sin llegar a decir nada relevante del argumento. Ha afirmado que se trata de una trama centrada en su personaje y Fennec Shand, el de Ming-Na Wen, y ha dejado entrever que la serie tratará dónde ha estado Boba Fett antes de toparse con Din Djarin.

"¡Es un nuevo mundo! Es un nuevo mundo", ha asegurado: "Les gusta mantener el material de Star Wars bajo llave. Pero creo que tenemos suerte de que Favreau tenga toda esa experiencia en Marvel, así sabemos a dónde van todas esas tramas". Como productores ejecutivos también estarán Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez, y el estreno de la primera temporada está previsto para diciembre de este año.

Además de The Book of Boba Fett, Disney ya rueda la serie de Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor como el emblemático maestro Jedi, y pronto podríamos saber más sobre proyectos como Ahsoka, centrado en el personaje de Rosario Dawson; Lando, presentando a un Lando Calrissian absolutamente arrebatador con Donald Glover o Billy Dee Williams; o Andor, con Diego Luna.