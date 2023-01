El Sindicato de Actores defiende a Alec Baldwin ante su acusación por homicidio involuntario

Ha pasado más de un año desde que, el 21 de octubre de 2021, Alec Baldwin disparara un arma de fuego creyendo que era de atrezo contra Joel Souza y Halyna Hutchins, director y directora de fotografía del western independiente Rust. Souza quedó herido y Hutchins murió, conmocionando a la industria de Hollywood y expandiendo el debate sobre la presencia de armas en rodajes mientras empezaba un complejo proceso judicial. Luego de varias investigaciones Baldwin aparentaba haber sido exonerado de responsabilidades (aun cuando afrontara múltiples demandas), pero ayer la fiscalía de Nuevo México emprendió acciones contra el actor por homicidio involuntario.

Baldwin no solo era el actor principal de Rust, también su productor, y su carrera ha quedado marcada por un proyecto cuyas deficientes medidas de seguridad habían provocado la espantada de buena parte del equipo horas antes de la muerte de Hutchins. El intérprete es el centro de la investigación junto a la armera Hannah Gutiérrez-Reed y el ayudante de dirección Dave Halls, habiendo demandado el mismo Baldwin a ambos por facilitarle un arma que era cargada (pero que le dijeron que estaba “fría”) mientras SAG-AFTRA, el Sindicato de Actores de Hollywood, decide salir en su defensa por los recientes cargos. Así que ha publicado un comunicado asegurando que la fiscalía ha cometido un error.

“La afirmación del fiscal de que un actor tiene el deber de garantizar el funcionamiento funcional y mecánico de un arma de fuego en un plató de producción es errónea y está desinformada”, se puede leer en él. “El trabajo de un actor no es ser un experto en armas de fuego. Las directrices no implican que sea responsabilidad del actor comprobar cualquier arma de fuego. Los actores se entrenan para actuar, y no se les exige ni se espera que sean expertos en armas o en su uso”. SAG-AFTRA vuelve, así, la responsabilidad contra Gutiérrez-Reed y Halls: “La industria asigna esa responsabilidad a profesionales cualificados que supervisan su uso y manejo en todos los aspectos”.

“Toda persona a la que se le entregue un arma de fuego en un plató debe recibir formación y orientación sobre su manejo y uso seguros, pero toda actividad con armas de fuego en un plató debe estar bajo la atenta supervisión y control del armero profesional y del empresario”. En el proceso de Nuevo México también ha sido demandada Gutiérrez-Reed, mientras que Halls ha llegado a un acuerdo preventivo (no hay cargos por ahora contra ningún otro miembro de la producción). Según la legislación de Nuevo México, la pena por homicidio involuntario asciende a 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares, que se aplicaría a cada cargo contra Baldwin y Gutiérrez-Reed.

Andrea Reeb, fiscal asignada al caso, sostiene que “si cualquiera de estas tres personas (Alec Baldwin, Hannah Gutiérrez-Reed o David Halls) hubiera hecho su trabajo, Halyna Hutchins estaría viva hoy. Es así de sencillo”. “Las pruebas muestran un patrón de desprecio criminal por la seguridad en el set de rodaje de Rust. En Nuevo México no hay lugar para los sets de rodaje que no toman en serio el compromiso de nuestro estado con la seguridad de las armas y la seguridad pública”.

