El rodaje de ‘Black Panther 2’ sigue complicándose: las heridas de Letitia Wright son más graves de lo que parecía

Dentro del planning del Universo Cinematográfico de Marvel no hay proyecto más complicado ahora mismo que Black Panther: Wakanda Forever. De hecho, sus problemas empezaron incluso antes de que Ryan Coogler (repitiendo tras la aclamada primera entrega) se pusiera a rodar, cuando Chadwick Boseman falleció inesperadamente en el verano de 2020. El argumento de Black Panther 2 tuvo que ser modificado de inmediato, con la temprana decisión de que Shuri (hermana de T’Challa en la ficción con el rostro de Letitia Wright) aumentara su protagonismo. Con lo que nadie contaba entonces es que la propia Wright también iba a suponer un foco considerable de conflictos.

Primero, en términos de imagen. La actriz compartió un vídeo antivacunas cuyas críticas provocaron que abandonara las redes sociales, y posteriormente (y en consonancia) se habría negado a vacunarse contra el COVID-19. Este es un problema, sin embargo, que la producción de Wakanda Forever aún no ha precisado afrontar, puesto que en agosto Wright se lesionó durante una escena. Fue trasladada a Londres para recuperarse mientras Coogler proseguía con el rodaje de las escenas que requerían su presencia… pero la cosa no da más de sí. La secuela de Black Panther necesita a Wright para seguir desarrollándose, y como aún no está recuperada se ha suspendido hasta enero de 2022.

SlashFilm se hace eco ahora de una carta de los productores Kevin Feige, Louis D’Esposito y Nate Moore al equipo de Wakanda Forever, donde se apunta que las lesiones de Wright eran más graves de lo que parecía. La actriz ha sufrido una fractura en el hombro crítica y una contusión con “efectos secundarios severos”, exigiendo la suspensión del rodaje durante casi dos meses. “Mientras nos preparamos para las vacaciones, queríamos enviar una nota de agradecimiento por el duro trabajo de nuestro equipo, así como una actualización del calendario”, comienza la carta. “Ante todo, este proyecto es excepcional y sabemos que el público está deseando verlo. No podíamos estar más emocionados por terminar esta película y compartirla con el mundo el año que viene”.

Entonces proceden a hablar de Wright, dejando caer que su presencia es imprescindible para el rodaje (“¡Solo podemos rodar hasta cierto punto sin Shuri!”) y que la continuidad depende de que se recupere pronto. “Sabemos lo mucho que ama este papel, lo duro que ha sido para ella estar alejada, y lo mucho que está trabajando para recuperarse lo más rápido que pueda. Esperamos su regreso y sabemos que todos volveremos más fuertes juntos”. Sobre temas sanitarios no inciden en la postura antivacunas de Wright, aunque sí dejan caer que “hacer una producción de esta escala en medio de una pandemia no es tarea fácil”.

Lo cierto es que, se recupere antes o después, el asunto de la vacunación seguiría estando por resolver. Si, como afirman ciertos rumores, la actriz persiste en su negativa, la legislación de EE.UU. le impediría desplazarse de Londres a Atlanta, donde se está desarrollando el rodaje. En ese caso Marvel tendría que redoblar sus esfuerzos por convencerla, o directamente cambiar de localización para su rodaje, con costes millonarios. Una serie de dificultades que hace cada vez más complicado mantener la fecha de estreno de Wakanda Forever para el 11 de noviembre de 2022… y eso que dicha fecha viene de un aplazamiento previo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.