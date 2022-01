'El poder del perro', 'No mires arriba' o 'Dune' entre las nominadas por el sindicato de productores de EE UU

Son un inmejorable termómetro para determinar las posibles candidatas al Oscar a la mejor película. El sindicado de productores de Estados Unidos (The Producers Guild of America) ha anunciado sus listas de nominados a lo mejor en cine y televisión estrenado en 2021, y de hecho no hay demasiadas sorpresas (si acaso, la ausencia del exitazo que ha sido Spider-Man: No Way Home) viendo las candidatas y ganadoras que se han dado a conocer hasta ahora por parte de otras asociaciones de críticos o gremios.

Los ganadores se darán a conocer el sábado 22 de marzo, una semana antes de los Oscar, y muchas veces acostumbran a coincidir con el premio gordo, el de mejor película, de los galardones más célebres de la industria del cine.

Entre las nominadas, Netflix se lleva la palma con tres de sus producciones nominadas ya solo en cine: El poder del perro, Tick, Tick... Boom! y No mires arriba. Esta es la relación completa en cuanto a las categorías de cine, mientras que para las de televisión se pueden consultar, por ejemplo, en este enlace en Variety.

Mejor película: Belfast, CODA, Dune, El método Willams, El poder del perro, Licorice Pizza, No mires arriba, Ser los Ricardo, Tick, Tick... Boom! y West Side Story.

Mejor largometraje de animación: ¡Canta 2!, Encanto, Los Mitchell contra las máquinas, Luca y Raya y el último dragón.

