¡Qué decorados tan bonitos! Aunque la dirección artística no sea uno de los elementos que habitualmente se tengan en cuenta para determinar si una película es buena o mala son otra parte esencial para meternos en la historia. Sea con fastuosos decorados u otros más minimalistas, cargados de inventiva o recreando con todo lujo de detalles la escenografía, siempre es una gozada encontrarnos con una ambientación que nos llame la atención, o que simplemente permita centrarnos más en el guion y los personajes.

Las nominaciones que se han hecho públicas por parte de la Asociación de Decoradores de América (Set Decorators Society of America) no nos darán muchas pistas sobre cuáles podrían ser las cinco finalistas al Oscar a la mejor dirección artística, más que nada por la cantidad de títulos nominados, pero nos permite apreciar otros trabajos que la Academia a menudo ignora, como los de ciencia-ficción y fantasía o incluso en propuestas de acción o comedia.

Y pese a que en su lista de nominados echemos en falta alguna que otra película (por ejemplo, El último duelo de Ridley Scott o El caballero verde de David Lowery bien valdrían un reconocimiento), también resulta reconfortante recordar o llegar a descubrir las excelencias en decorados que nos han brindado películas tan recientes.

Los ganadores de los premios que concede la SDSA tendrán una ceremonia muy modesta y se anunciarán a través de su canal en Youtube el martes 22 de febrero. Y vamos con los nominados en los cuatro apartados.

Mejores decorados y diseño en una película contemporánea: CODA, No mires arriba, Fue la mano de Dios, Sin tiempo para morir y The Lost daughter.

Mejores decorados y diseño en una película de época: Ser los Ricardo, La casa Gucci, El callejón de las almas perdidas, Licorice Pizza y El poder del perro.

Mejores decorados y diseño en una película de fantasía o ciencia-ficción: Dune, Spider-Man: No Way Home, The King's Man: La primera misión, Matrix Resurrections y La tragedia de Macbeth.

Mejores decorados y diseño en una comedia o musical: West Side Story, tick, tick... Boom!, La crónica francesa, Cyrano y Cruella.

