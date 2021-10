Crítica de 'El último duelo'

Valoración: El último duelo

No es mitomanía, es una cuestión objetiva: es imposible ser adolescente y heterosexual y no enamorarse de Elizabeth Taylor en Ivanhoe (Richard Thorpe, 1952). Lo cual no significa que, en el siglo XXI, no seamos capaces de ver lo absurdo y misógino de dos tipos lanceándose a muerte en un “juicio de dios” por el amor de una mujer a la que, ni aun siendo la Taylor, le conceden voz ni voto. Buena parte de la carrera de Ridley Scott se ha dedicado, precisamente, a denunciar eso.

Su filmografía está repleta de iconos feministas: Ripley, O’Neil, o Thelma y Louise… a las que ahora hay que añadir por méritos propios a Marguerite de Carrouges. Ella es una espectacular y sutil Jodie Comer, por la que se juegan la vida su marido (un Matt Damon hercúleo), y su pretendiente (Adam Driver, en su enésimo personaje de turbia languidez).

Pulula por la trama un Ben Affleck peliteñido y mamarrachísimo, en lo que el tiempo dirá si es una decisión genial o calamitosa. La historia se cuenta en flashback desde tres puntos de vista: el del afrentado, el del afrentador y el de la ultrajada. Y es este último el que da sentido al resto. Scott, que moldeó el cine de aventuras épico hasta convertirlo en una caricatura con Gladiator o Robin Hood, demuestra que hace lo que le sale de la punta de la lanza y ahora lo deconstruye a su placer, como si de un juvenil James Gray se tratara.

Retomando el pulso de su debut con Los duelistas, entrega una película árida, con su toque justo de acción y espectáculo, que tiene sus pilares en los diálogos, y en las variaciones narrativas mínimas que conforman los diferentes puntos de vista de una misma historia y que exigen la atención permanente del espectador. Podemos seguir enamorados de Elizabeth Taylor en Ivanhoe, pero el cuento –y cómo se cuenta– ha cambiado (y mucho), en parte por el trabajo de genios como Scott. Marguerite de Carrouges es su demostración más palmaria.