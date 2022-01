Oscar 2022: ¿Será Tom Holland el presentador de la gala?

Si la popularidad de la gala de los Oscar lleva de capa caída desde hace al menos una década, la pandemia de covid ha sido su puntilla. O podría serlo, si a la Academia de Hollywood se le tuercen sus planes para darle lustre a su edición de 2022. Unos planes que pasan por contar de nuevo con un presentador… y, en concreto, con uno llamado Tom Holland.

Según The Hollywood Reporter, la Academia ha contactado con el protagonista de Spider-Man: No Way Home para proponerle que encabece el evento. Algo que no se debe solo a la enorme popularidad del actor, sino también a que el propio Holland ha expresado ya interés en la idea.

En diciembre de 2021, y desmintiendo una negativa inicial, Holland declaraba dicho interés a THR de forma contundente. "Me preguntas por los Oscar –eres la primera persona que lo hace– y aquí estoy yo, sentado y pensando: 'Claro que me gustaría presentar los putos Oscar!", declaró Holland el año pasado.

De momento, la información habla de Holland ejerciendo en solitario como anfitrión, pero en su momento también se planteó la posibilidad de que su partenaire Zendaya presentase la gala junto a él. El actor no descartó la posibilidad de compartir su puesto ("[Hacerlo] yo solo estaría genial, y acompañado sería aún más divertido") pero no garantizó que la intérprete de MJ se prestase a ello: "Podría hacerlo con ella, pero no estoy seguro de su respuesta", señaló.

Contar con Tom Holland y Zendaya al frente de su gala podría darle a los Oscar acceso a ese Grial llamado "público joven" que ayudara a remontar sus audiencias televisivas. Recordemos que, si bien los Oscar 2019 registraron un ligero aumento en este sentido, aunque tuvieron lugar sin presentador, la gala de 2021 tuvo un mínimo histórico de 10.4 millones de espectadores.