El Parque Ghibli abre por fin en Japón con entradas agotadas para todo noviembre

El pasado 11 de octubre Japón abrió de forma definitiva las fronteras de su turismo sin restricciones, alineándose con la esperadísima apertura de un recinto que, a buen seguro, atraerá múltiples visitas a nivel intencional. Se trata del Parque Ghibli, o Ghibli Park, que nace a la estela del famoso museo Ghibli que existe en Mitaka (al oeste de Tokio) pero queriendo expandir al máximo su atractivo entre los fans de la factoría fundada en 1985 por Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki y el fallecido Isao Takahata. Ghibli Park es, en efecto, un parque temático, y acaba de abrir sus puertas en la localidad de Nagakute (Nagoya, hacia el centro de Japón). Ghibli Park se extiende a lo largo de 200 hectáreas y, a diferencia de otros parques temáticos como Disneyland, no dispone de atracciones.

Sus artífices no lo han visto necesario, contando con que la confluencia de exposiciones inspiradas en la obra de Studio Ghibli sea suficiente para atraer visitas. No andan desencaminados: hoy martes se abren las puertas, y las entradas ya se han agotado para todo el mes de noviembre. Para controlar el flujo de visitantes, Ghibli Park ha hecho obligatoria la reserva de entradas además de limitar su venta por día, a la espera de que la audiencia se mantenga en lo más alto durante próximos meses. Ghibli Park se articula como un colorido complejo de instalaciones, restaurantes y tiendas, rodeadas por recreaciones a tamaño natural de edificios icónicos como el Castillo Ambulante del film homónimo o la casa de Mi vecino Totoro, traída de la Exposición Intencional de Aichi de 2005.

La construcción de Ghibli Park ha sido supervisada por Goro Miyazaki, hijo de Hayao y director de obras del estudio como Cuentos de Terramar o la primera película en animación 3D (y última hasta la fecha) auspiciada por la factoría: Earwig y la bruja. Ghibli Park cuenta con la particularidad de que en su seno sí se pueden hacer fotos (al contrario que en el famoso Museo Ghibli), y su apertura no implica que el parque esté terminado: solo tres de las cinco áreas previstas en las que se estructure Ghibli Park están abiertas al público. Son el Gran Almacén Ghibli (la zona consagrada al comercio), el Bosque Dondoko (donde se encuentra la casa de Mi vecino Totoro) y la Colina de la Juventud (inspirada en Susurros del corazón).

En los próximos años se espera que puedan abrir la Ciudad de Hierro (dedicada a La princesa Mononoke) y el Valle de las Brujas (por Nicky, la aprendiz de bruja). Studio Ghibli es la productora de animación más exitosa y respetada de Japón, habiendo ganado el Oscar a Mejor película animada por El viaje de Chihiro a principios de los 2000. Luego de Earwig y la bruja (que tuvo una recepción tirando a fría), su próxima película es How do you live?, film en el que está trabajando Hayao Miyazaki luego de una retirada que resultó no ser tal.

