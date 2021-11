Hayao Miyazaki vuelve del retiro (otra vez) para dirigir una nueva película

¿Cuántas veces ha anunciado Hayao Miyazaki su jubilación, para después volver de ella para una 'última' película? Unas cuantas, y la última no ha sido la excepción: según ha declarado al New York Times el productor Toshio Suzuki (vía The Playlist) el genio de la animación japonesa regresará a Studio Ghibli para un nuevo proyecto.

La película se titulará en inglés How Do You Live?, y será la primera adición a la filmografía de Miyazaki desde el estreno de El viento se levanta en 2013. Con un cambio drástico, eso sí: si aquel filme fue un drama histórico y realista, este nuevo proyecto (que adaptará la novela homónima de Yoshino Genzaburô sobre la adolescencia de un joven en el Tokio de los años 30) será "una fantasía a gran escala".

En sus declaraciones, Suzuki ha admitido que le costó creer a Miyazaki cuando este le dijo que pensaba volver a la faena: según confiesa el productor, sus palabras al oírlo fue "¡dame un respiro!". Sin embargo, también reconoce que "el propósito de Studio Ghibli es rodar películas de Miyazaki". Por lo demás, el anuncio de una nueva obra del cineasta siempre es una buena noticia.