¿El origen de Snoke o doble papel? Andy Serkis reaparece en 'Star Wars' vía 'Andor'

Aún resuena el estupor del fandom cuando presenció, en una escena de Los últimos Jedi que ni siquiera era el clímax, la muerte del Líder Supremo Snoke. Kylo Ren (Adam Driver) traicionaba a su maestro con la idea de asumir el mando de la Primera Orden y de, a ser posible, que Rey (Daisy Ridley) se uniera a ella, y llevaba Star Wars a un atolladero argumental que J.J. Abrams trataría de arreglar en El ascenso de Skywalker. Lo más curioso de este giro, auspiciado por Rian Johnson, es que apenas habíamos llegado a saber nada de Snoke: controlaba la Fuerza, había sustituido a Palpatine, pero sus orígenes nunca habían quedado claros. Y Andy Serkis, encargado de darle vida por captura de movimiento, había quedado fuera de Star Wars prematuramente.

Más tarde, The Mandalorian dio pistas de la procedencia de Snoke, pero sea como sea parece difícil que el Líder Supremo reaparezca en un futuro próximo de la saga. De ahí que haya sorprendido tanto el último episodio emitido de Andor, el octavo: en este, titulado Narkina 5, reaparece Serkis, pero no interpretando al Líder Supremo. En cambio le vemos con su rostro real, en el papel de un personaje nuevo llamado Kino Loy. Es uno de los presos con los que se encuentra Cassian Andor (Diego Luna) según es arrestado por el Imperio e internado en la Unidad 5-2-D, una fábrica cuyos obreros son presos obligados a trabajar en condiciones durísimas. El primer encuentro de Andor con Kino Loy dista de ser amistoso.

Y es que Loy se ha convertido en algo así como el capataz de la fábrica. Es un prisionero como los demás, probablemente interno por razones injustas, pero el Imperio le ha designado para que ponga orden entre sus compañeros con la promesa de que pronto le liberará. Es un personaje ambiguo, como tantos otros que han aparecido en la (digámoslo ya, modélica) nueva serie de Star Wars. Pero la cuestión es: ¿tiene algo que ver Kino Loy con el Líder Supremo Snoke? ¿Estamos vislumbrando el pasado del gobernante de la Primera Orden? Por mucho que Loy esté colaborando con el Imperio por su propio beneficio, parece que sus convicciones le alejan de los villanos de Star Wars, pero cosas más raras se han visto.

¿Y si Snoke fue creado artificialmente a partir de cadáveres de antiguos prisioneros del Imperio? En The Mandalorian y El ascenso de Skywalker ya se han dejado ver laboratorios que prueban que Snoke fue un experimento, así que encajaría. Pero antes de seguir elucubrando, acudamos mejor al testimonio del propio Serkis, que ha hablado con Vanity Fair sobre el personaje. Y negado, al instante, que Kino Loy sea una versión previa de Snoke. Simplemente es que ha tenido el placer de interpretar a dos personajes distintos en Star Wars, algo espoleado por el hecho de que le encanta Rogue One: la película de la que Andor ejerce de precuela, y cuyo tono atípico está siendo su principal inspiración.

Andy Serkis en 'Andor' Disney

Un personaje complejo

“Seguro que eso es exactamente lo que la gente pensará. ¿Y por qué pensarían otra cosa?”, ironiza Serkis, que vía motion capture ya ha sido Gollum o el simio César, sobre la posibilidad de que Snoke y Kino Loy sean la misma persona. “Dudaba si hacerlo o no, pero se debió simplemente a que adoro Rogue One. Me gustó que esa película conectara a los espectadores con un mundo que se sentía tan real y épico. Además he tenido la oportunidad de interpretar a un personaje en el extremo opuesto del espectro de un líder supremo muy poderoso”.

De cara a interpretar a Kino Loy, Serkis se lo imaginó con un background concreto: “Imaginé la historia de Kino como la de un líder sindical, antes de entrar a prisión. Está acostumbrado a trabajar como capataz. Quería que viniera de un lugar donde le encarcelaron por defender los derechos de los trabajadores, y luego le colocaron en una posición de autoridad porque eso es lo que hace. Es un líder natural que solo quiere cumplir su condena. Tiene una familia, quiere salir y volver, y asume que eso ocurrirá después de su encarcelamiento”. Serkis, que ha ejercido de director en películas como Mowgli o Venom: Habrá matanza, no aclara si podemos esperar que Loy sea un aliado o un enemigo para Andor.

“Solo quiere cumplir su condena y salir. Actúa casi como un robot y Andor está cuestionando eso”, concluye. Quizá podamos comprobarlo la semana que viene, pues está claro que Andor va a escapar de Markina 5, y la duda solo está en si dispondrá de la ayuda de Loy para ello.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.