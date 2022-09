Diego Luna no volverá a 'Star Wars' una vez termine 'Andor'

Este 21 de septiembre se estrenó en Disney+ una nueva serie de Star Wars. Lo hizo en un formato inusual, con hasta tres episodios llegando al unísono al streaming, pero no era tan inusual como el tono que manejaba. Andor, como precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars centrada en cómo Cassian Andor (Diego Luna) se convirtió en un líder rebelde, ha conservado el tono sucio y violento de Rogue One a la hora de poner en pie una sombría ficción que ha sorprendido a propios y extraños, y que deja entrever caminos muy interesantes para la franquicia de George Lucas. Uno de ellos pasa por rodar una segunda temporada ya confirmada, con la que la historia de Andor llegaría a su fin.

La primera entrega se extenderá a 12 episodios, del mismo modo que lo hará la segunda. Tony Gilroy, cabecilla de la serie, ya ha aclarado cuál es el calendario de producción: “Me quedan dos años más. En noviembre empezaremos a rodar la segunda parte. Rodaremos de noviembre a agosto”. Por parte de Luna quedaría, una vez la serie concluya, la duda de si volveremos a ver su personaje en algún otro título de Star Wars, pero el actor lo ha negado rotundamente durante la entrevista para un podcast de Entertainment Weekly. Por mucho que le interese el personaje, Luna está convencido de que una vez concluya Andor no tendrá sentido volver a meterse en su piel, y ya sabremos todo lo que hay que saber del personaje.

“Para mí eso será todo. Es un hermoso viaje ahora que tengo 24 episodios, 24 películas más cortas, para contar de dónde viene Cassian y cómo llegó a ser quien conocimos en Rogue One”, aclara Luna, e intenta justificar su decisión: “Lo que he aprendido en esta vida es que hay que intentar vivir el presente. Hay que disfrutar de lo que estás haciendo. Y por el bien de mi salud mental, diría que las cosas han de tener un principio y un final para que lo entienda y disfrute del viaje. Hasta hoy puedo decir que nunca me he metido en un proyecto con la ambición de que durara más tiempo o llegara a algún lado que no tengo delante”.

Andor tiene un principio y un final ya sobradamente definidos (este se vincularía estrechamente con los acontecimientos de Rogue One), así que más nos vale disfrutar del personaje de Luna mientras podamos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.