'Andor’: ¿Cuántos capítulos tiene la serie del universo ‘Star Wars’? Fechas de estreno en Disney+

Una nueva historia aterriza en una galaxia muy, muy lejana. Tras la exitosa estela de The Mandalorian, el servicio de streaming de Disney estrena la serie Andor. La nueva ficción llega el próximo 21 de septiembre a la plataforma, donde Diego Luna recupera el papel de Cassian Andor, al que conocimos en la película Rogue One: Una historia de Star Wars.

Después del retraso de su lanzamiento en Disney+- programado inicialmente para el 31 de agosto-, Andor se postula como una de las grandes apuestas del universo Star Wars. Próximamente, la plataforma también contará con la tercera temporada de The Mandalorian y la nueva producción Tales of the Jedi.

Andor nos traslada a los años de formación de Cassian Andor en la Rebelión, suponiendo un spin-off precuela de Rogue One. Esta nueva serie también cuenta en su reparto con Alan Tudyk, Adria Arjona, Genevieve O'Reilly o Stellan Skarsgård, entre otros intérpretes.

¿Cuándo se estrenan los episodios de 'Andor'?



Los tres primeros episodios de Andor ya están disponibles en la plataforma, que comenzará a estrenar un capítulo semanalmente. A continuación, la fecha de lanzamiento de los 12 capítulos de la serie:

Andor, episodios 1, 2 y 3 se estrenan el 21 de septiembre en Disney+. Dirigen Toby Haynes y Benjamin Caron.

Andor, episodio 4 se estrena el 28 de septiembre en Disney+. Dirigen Benjamin Caron y Susanna White.

Andor, episodio 5 se estrena el 5 de octubre en Disney+. Dirigen Benjamin Caron y Susanna White.

Andor, episodio 6 se estrena el 12 de octubre en Disney+ Dirigen Benjamin Caron y Susanna White.

Andor, episodio 7 se estrena el 19 de octubre en Disney+. Dirige Benjamin Caron.

Andor, episodio 8 se estrena el 26 de octubre en Disney+. Dirigen Benjamin Caron y Toby Haynes.

Andor, episodio 9 se estrena el 2 de noviembre en Disney+. Dirigen Benjamin Caron y Toby Haynes.

Andor, episodio 10 se estrena el 9 de noviembre en Disney+. Dirige Toby Haynes.

Andor, episodio 11 se estrena el 16 de noviembre en Disney+. Dirige Benjamin Caron.

Andor, episodio 12 se estrena el 23 de noviembre en Disney+. Dirige Benjamin Caron.

La nueva serie sigue también los pasos de Obi-Wan Kenobi y El libro de Boba Fett, que despertaron el recelo de parte del fandom warsie. ¿Seguirá el camino triunfal de The Mandalorian o se perderá por el camino como otras tantas ficciones?

