El meme más famoso de Spider-Man ya tiene versión oficial con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland

Según nos enseñaron de pequeños, señalar a la gente con el dedo está feo. Pero si quienes señalan son Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, la cosa cambia… especialmente si los tres van vestidos con el uniforme de cierto Trepamuros de Queens.

Para promocionar el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home en formato doméstico, los tres rostros cinematográficos de Peter Parker han recreado ese meme mundialmente famoso que nació en la serie animada de 'Spidey', allá por 1967.

Si bien la imagen de marras se había llevado algún guiño que otro en No Way Home (si no, habría sido como para llevar a Marvel a los tribunales), esta es la primera vez que Holland, Garfield y Maguire lo han recreado expresamente. Por otra parte, recordemos que el 'spider-meme' también se llevó una referencia en la animada Spider-Man: Un nuevo universo. Ahora solo nos queda averiguar cuál de ellos lleva una prótesis en el trasero de su uniforme.