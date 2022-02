"Se creó una hermandad entre nosotros": esto es lo que más unió a los tres actores de 'Spider-Man: No Way Home'

Ni trepar los muros más altos, ni balancearse por los rascacielos de Nueva York, ni siquiera enfrentarse al Duende Verde o al simbionte. Lo que más ha unido y une a los tres últimos Spider-Man de la gran pantalla no es otra cosa que la dificultad para hacer sus necesidades básicas en medio del rodaje. Y por más que cada uno ha usado distintos trajes, sigue sin haber una solución para el tema de orinar.

En la última reunión entre Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield, este último compartió una confesión más que íntima y personal pero que sin embargo se ha acabado revelando como uno de los grandes lazos entre los tres. "Creo que se creó una hermandad entre nosotros. Y eso es reconfortante. Estábamos en plan: «Dios mío, ¿te cuesta orinar con el traje? A mí me cuesta orinar con el traje!»", comentaba el actor de The Amazing Spider-Man.

El tema de ir al baño siempre ha sido una broma recurrente en lo que a Spider-Man (o cualquier otro superhéroe de traje ajustado) se refiere, pero en el caso de Spider-Man: No Way Home parece que era un rasgo común a los tres. No era el único, ya que en la propia película se podía apreciar la complicidad entre los tres actores que han dado vida a Peter Parker, tal y como confirmaban en la entrevista.

"Hemos creado una saga épica a través de universos que ha culminado con el rescate de mi hermano pequeño en este otro universo multidimensional", añadía Garfield. El actor de Tick, tick boom también ha señalado que no se iba a apuntar al proyecto él solo y que contaba con que Maguire lo hiciese también: "Si Tobey iba a hacerlo, entonces me dije: «Bueno, no tengo otra opción», ¿sabes?. Sigo a Tobey hasta el fin del mundo", concluía Garfield. Por su parte, Maguire también ha confesado que era una gran experiencia volver a su antiguo papel "temas del traje aparte". Y es que todos parecen coincidir en que quizá esa sea la mayor pega de convertirse en Spider-Man. Al menos hasta que encuentren una solución o a un Peter Parker capaz de aguantarse.

