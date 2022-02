Oscar 2022: Andrew Garfield reacciona a su nominación (y a la de otros actores de 'Spider-Man')

Muchos fans de Spider-Man: No Way Home no se han tomado muy bien la poca presencia del filme de Sony entre las películas nominadas a los Oscar 2022. La tercera aventura arácnida protagonizada por Tom Holland solo ha conseguido colarse en una categoría, la de mejores efectos visuales, en la que competirá contra otra producción de Marvel: Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Pese a todo, han sido varios actores relacionados con las adaptaciones de 'Spidey' en gran pantalla los que sí se han hecho un hueco en las categorías interpretativas. Andrew Garfield, que dio vida a Peter Parker en la saga The Amazing Spider-Man y se ha vuelto a poner la malla para No Way Home, opta al premio a mejor actor por Tick, Tick...Boom!.

Kirsten Dunst, la Mary Jane de Tobey Maguire en Spider-Man, también podría alzare con la estatuilla a mejor actriz de reparto por su papel en El poder del perro, película que comparte con Benedict Cumberbatch (también conocido como Doctor Strange), que se disputa el galardón en la categoría de mejor actor principal con Garfield.

Finalmente, J.K. Simmons, J. Jonah Jameson en las películas de Sam Raimi, ha sido nominado a mejor actor de reparto por dar vida a William Frawley en Ser los Ricardo. Así, a falta de más nominaciones para No Way Home, son varios los actores de las diferentes sagas arácnidas que optan al premio.

Garfield ha sido el primero en reaccionar a esta curiosa coincidencia. "¿Qué genial es esto?", ha asegurado (vía EW): "Estoy muy contento por Kirsten. Su actuación en El poder del perro es insuperable. Y Benedict. Obviamente, J.K., soy un gran fan. Es genial. Ha sido una mañana muy guay".

Jonathan Larson

¡Garfield ha celebrado su segunda nominación al Oscar por su papel de Jonathan Larson en la película de Lin-Manuel Miranda (la primera fue por dar vida a Desmond Doss en Hasta el último hombre). "Cuando un personaje llega a la audiencia y toca algo profundo en la gente, eso es lo que es", ha afirmado: "Jonathan y Desmond fueron, cada uno a su manera, hombres de fe".

Garfield también ha opinado sobre lo que Larson habría pensado del amor que ha recibido el filme y su nominación. "Estaría muy, muy orgulloso, y muy feliz", ha relatado: "Y también se reiría de ello. Era tan irreverente, quitaría importancia de forma preciosa. Pero creo que también diría: '¡Claro que sí!'. Tenía mucho dominio de sus poderes y sus habilidades. No se escondía. El éxito le habría sentado como un guante".

