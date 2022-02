Javier Bardem reacciona a las nominaciones al Oscar: "Estoy muy contento por lo de Penélope. Lo mío no habría tenido sentido sin lo suyo"

Pocas horas después de conocerse las nominaciones a los Oscar 2022, Javier Bardem ha dado una rueda de prensa donde ha compartido su reacción al conocer su nominación como mejor actor por Ser los Ricardo, el filme de Aaron Sorkin que protagoniza junto a Nicole Kidman, así como la de su pareja Penélope Cruz, nominada como mejor actriz por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar.

Es la cuarta nominación al Oscar del actor español, que ganó la estatuilla en 2008 por su trabajo en No es país para viejos, de los hermanos Coen. Fue un año antes de que Penélope Cruz ganara la suya por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Este año, ambos podrían ganar un segundo Oscar en una gala a la que acudirán dentro del selecto grupo de parejas que han sido nominadas a la vez en los premios.

De hecho, Bardem ha dejado claro que compartir la alegría de la nominación con Cruz ha sido lo mejor de la doble noticia. "Estoy muy contento por lo de Penélope. Lo mío no habría tenido sentido sin lo suyo", ha declarado. "Que su nominación sea por un papel en español (por segunda vez), me parece algo extraordinario e histórico".

Cómo han vivido la nominación

"Estábamos viendo la televisión los dos abrazaditos, recordándonos que ya es un privilegio y un honor poder trabajar, y más en momentos como estos, trabajos que se consideran (no quiero decir que lo sean) entre los diez mejores del año... Es muchísimo, siendo además extranjeros y haciendo además ella un papel en español", ha relatado Bardem.

"Ella se ha puesto muy contenta y a mí se me ha puesto cara de bobo, pero no he reaccionado hasta que ha sonado lo suyo, porque aunque suene pretencioso quería compartirlo con ella", añade. "Cuando han dicho su nombre ahí sí, un abrazo fuerte sabiendo que es algo extraordinario estar ahí compartiendo eso".

Un papel con polémica

Bardem no ha esquivado las preguntas sobre la polémica que despertó en cierto momento en determinados medios estadounidenses el hecho de que interpretara el papel de Desi Arnaz, el marido cubano de la estrella Lucille Ball (papel de Nicole Kidman). "Los primeros castings de esta película no fueron conmigo, contaron con actores de sangre cubana, pero no funcionó y volvieron a mí porque sabían que yo estaba interesado en honrar ese papel y esa figura", ha explicado.

"Dicho esto, somos actores y es lo que hacemos: interpretar vidas de personas que no somos, y eso va más allá de nacionalidades y orientaciones sexuales. Tiene que ver con el arte de interpretar y eso no se puede enjuiciar más que por la hermosura del acto de crear algo que a alguien le signifique", ha añadido. "Si empezamos a crear etiquetas, parches, marcos o límites, la interpretación queda en un lugar muy pobre".

"Si hablamos de minorías hablemos de minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Yo solo he interpretado dos; hay latinoamericanos. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías. Tenemos que apoyar a minorías interpretando a otras minorías", ha concluido.

La gala de la 94ª edición de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Será un evento presencial, con presentador(es) todavía por anunciar. La votación final de los académicos se desarrollará del 17 al 22 de marzo, último día para votar.

