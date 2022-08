¿El fin de la ventana de 45 días? 'Elvis' retrasa su llegada a HBO Max

Sobreponiéndonos al impacto de las últimas decisiones de David Zaslav como consejero delegado de Warner Bros. Discovery, es posible ver una directriz básica en su plan. Luego de separarse de AT&T para fusionarse con Discovery, WarnerMedia está desandando el camino que recorrió al inicio de la crisis del coronavirus, marcado por la preeminencia del streaming. AT&T quería que HBO Max pasara a ser el gran activo de la compañía, de ahí que en primera instancia se acuñara un modelo híbrido (estreno simultáneo en cines y HBO Max) y luego otro según el cual la ventana en salas se limitaba a 45 días antes de que la película de turno se incorporara al catálogo. En esas estábamos, hasta ahora.

La ventana de 45 días es la gran consecuencia de la pandemia, acogida por otras majors como Disney (según la cual Lightyear ya está disponible en Disney+, y este 19 de agosto lo estará Thor: Love and Thunder) y Paramount (aun cuando el influjo de Paramount+ esté siendo combatido duramente por Tom Cruise). En lo que respecta a Warner, los 45 días en salas se han mantenido incluso cuando la película seguía arrasando en taquilla, siendo un ejemplo especialmente doloroso el de The Batman. La película de Matt Reeves llevaba 360 millones de dólares en todo el mundo sin mostrar indicios de fatiga, pero el plan diseñado entonces por Jason Kilar exigió igualmente que fuera enviado al streaming vencido el plazo.

Para David Zaslav esto fue un grave error. En una conferencia celebrada este jueves frente a los accionistas, el nuevo líder de Warner Bros. Discovery declaró que “no tenía sentido económico” darle tanta prioridad a HBO Max, y mucho menos desarrollar películas caras teniendo como destino directo el streaming. Esto justificaba (además de la deducción de impuestos) la cancelación del estreno de Batgirl, y mientras se teme que acabe pasando lo mismo con Supergirl o Blue Beetle, todo redunda en la pérdida de importancia de HBO Max como ventana. De la cual el retraso de Elvis, película de Warner Bros. que está teniendo una recaudación estupenda, es la última señal.

Elvis se estrenó el 24 de junio en cines de todo el mundo (también en España, donde a día de hoy sigue figurando en el top 10 de la taquilla), y según la ventana de 45 días le tocaría incorporarse a HBO Max este 9 de agosto. Debería correr la suerte de la citada The Batman o de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, pero IndieWire revela que ese no es el plan de Zaslav. Así, este 9 de agosto Elvis pasará a estar disponible para alquiler digital (modalidad que no tiene por qué afectar a la taquilla si el título sigue en cartelera), pero no lo estará todavía en HBO Max. No ha habido ninguna declaración específica de Zaslav al respecto, pero Baz Luhrmann, director, insinúa que hasta otoño no llegaría a streaming.

A este biopic de Elvis Presley le queda, por tanto, unas cuantas semanas de estar presente en las salas de todo el mundo, con capacidad para seguir ganando dinero (según estimaciones, podría llegar a sumar 30 millones más a su recaudación). Como no ha habido ningún comunicado al respecto, tampoco es seguro que vaya a sentar un precedente, pero todos los planes de Zaslav apuntan a algo así. Elvis es, por tanto, la primera película en desafiar la ventana de 45 días, y quizá la que traiga su fin prematuro. Si surte efecto no es descabellado que la competencia empiece a mirar con otros ojos la exhibición convencional.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.