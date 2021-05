'El ejército de los muertos’: Las teorías que explican por qué los zombies tienen los ojos azules

Atención: esta noticia contiene spoilers de El ejército de los muertos.

Zack Snyder ha vuelto a conseguirlo. Semanas después del éxito del Snyder Cut de Liga de la Justicia en HBO, el director estadounidense obtiene un nuevo logro con el lanzamiento de El ejército de los muertos de Netflix, que se sitúa como el contenido más visto en la plataforma y supone su regreso al género tras Amanecer de los muertos (2004). La nueva película era recibida por los espectadores con críticas dispares, pero está claro que no ha pasada inadvertida para nadie a juzgar por la multitud de debates que ha abierto sobre su contenido. Entre estos, el color azulado de los ojos de algunas zombies.

Durante la incursión de la tropa de mercenarios por Las Vegas, podemos ver en varias ocasiones como algunos de los aparentes muertos vivientes tienen los ojos azules e incluso expulsan un líquido del mismo color cuando son disparados. Pero no todos, a priori tan solo aquellos que son zombies alfa, organizados y con raciocinio. Y es que la película diferencia entre estos y los meros renqueantes: zombies al uso.

Experimentado con alienígenas

"Tuve la idea de que el comienzo de esos zombies iba a suponer una evolución, que ellos estaban en el camino de convertirse en algo más, no estancados como los zombies a los que estamos acostumbrados. Fue una forma de hacerlos frescos, mientras todavía postergan el canon zombie de alguna manera", señalaba Snyder para Comic Book sobre la aparición de estos nuevos 'muertos' inteligentes. Una idea que podría estar muy relacionada con el prólogo del título, como muchos habrían advertido a través de las redes sociales.

Una de las teorías más compartidas partía del relato ofrecido por los militares en el comienzo del metraje. Un diálogo entre ambos en el que confiesan desconocer el contenido delicado que están trasladando y aluden directamente a los experimentos secretos realizados en el Area 51 con los extraterrestres. Esto apunta a que el líder zombie, también conocido como Zeus (Richard Cetrone), podría ser un experimento con sustancias alienígenas o incluso un extraterrestre.

¿Y si se tratan de robots?

Sin embargo, muchos no quedaban satisfechos con la primera hipótesis y se aventuraban a compartir una más demente y que podría estar sustentada en las propias palabras de Snyder. "Realmente quería este tipo de ambigüedad extraña sobre sus orígenes, que, por supuesto, podremos explorar en la serie animada: Army of the Dead: Lost Vegas", confesaba el director. "Si prestas mucha atención, hay una serie de zombies que claramente no son zombies. Ves zombies normales y luego ves algunos robots zombis. ¿Son monitores que el Gobierno ha colocado entre los zombies para monitorizarlos? ¿Son tecnología del otro mundo? ¿Qué está pasando?".

Las palabras del propio cineasta invitan a creer que detrás de los experimentos también podría encontrarse la presencia de androides. No obstante, esto no explicaría por qué el bebé zombie también estaba envuelto en líquido azul o la aparición de los renqueantes, entre muchas otras cuestiones. ¿Explicarán finalmente la serie de animación y la precuela Army Of Thieves (El ejército de los ladrones) todo lo que sucede?