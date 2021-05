'El ejército de los muertos' y otras 30 películas de zombies en Netflix, HBO, Amazon Prime...

Miles de personas se arrastran como borregos en la búsqueda de sangre fresca. Este bien podría ser el titular de actualidad de cualquier cabecera patria, sin embargo alude a la trama de decenas de películas de zombies. Pero aquí no existen las coincidencias. Este subgénero, enmarcado dentro del cine de terror, siempre ha tenido muy presente la crítica social. Una representación metafórica que retorna con el lanzamiento en Netflix de El ejército de los muertos, de Zack Snyder.

Aunque muchos espectadores achacan el auge del género al triunfo de las franquicias Resident Evil o The Walking Dead, su trayectoria en la gran pantalla proviene de muy lejos... En la década de los años 30, el nacimiento de la figura del zombie era atribuido al folclore haitiano sobre la magia y el vudú. El libro La isla mágica (1929), de William Seabrook, se convertía al poco tiempo de su lanzamiento en un manual de referencia sobre este asunto. Unos mandamientos que seguirían los títulos precursores La legión de los hombres sin alma (disponible en Filmin) o Yo anduve con un zombie (1943).

La popularización del zombie

La década de los 60 supondría una de las de mayor florecimiento y transformación en el género. La aparición en el panorama de George A. Romero, considerado como uno de los padres del terror moderno, removería los cimientos de todo lo conocido hasta el momento. En 1968, el cineasta estrenaba La noche de los muertos vivientes (Amazon Prime Video, Filmin, Movistar+), una revisión de los difuntos innovadora, en blanco y negro y con un bajísimo presupuesto. A partir de entonces, todos los realizadores utilizarían esta imagen de las hordas zombies: enormes, estúpidas, lentas, fuera de control y con el único objetivo de ingerir carne humana. El éxito del realizador se postergaría con Zombi (El amanecer de los muertos vivientes) (Filmin) y El día de los muertos (Filmin).

Durante las siguientes décadas, el género estaría ligado al cine Serie B. En España habría un florecimiento con el Fantaterror, movimiento en el que se incluían cineastas de la talla de Amando de Ossorio o Chicho Ibáñez Serrador. Sin embargo, Italia demostraría ser una potencia en este género, con las películas de Lucio Fulci. Todas estas influencias, ligadas a la aparición del videoclip Thriller de Michael Jackson en 1984, se verían reflejados en títulos como El regreso de los muertos vivientes (Amazon Prime Video, Filmin), de Dan O'Bannon. Otras películas de los 80 y los 90 que terminarían siendo clásicos son Re-Animator (Filmin); Braindead: tu madre se ha comido a mi perro (1992), de Peter Jackson (El señor de los anillos) o El ejército de las tinieblas (Filmin), de Sam Raimi. El cambio de aire comenzaba a gestarse.

El origen del mal

A principios del siglo XXI, los zombies abandonaban su carácter fantástico en pos de una mayor realidad. La adaptación de los videojuegos de la franquicia Resident Evil (Movistar+), así como la llegada de las sobresalientes 28 días después (Disney+) y 28 semanas después (Disney+), popularizaban que el caos se desatara como resultado de agentes infecciosos. Esto provocaba que el subgénero pasara de la mera fantasía a la ciencia ficción y diera un salto comercial relevante.

La raíz del problema ya era comprendida por el espectador, pese a que la situación continuaba descontrolada. Estos años también llegarían algunas de las películas clave en el desarrollo del género: Amanecer de los muertos (Netflix, Movistar+), Invasión Zombie (Amazon Prime Video), La casa de los 1000 cadáveres (Netflix), Grindhouse (Planet terror) (Filmin), Evil Dead. Posesión infernal (Movistar+), Evil Dead 2. Terroríficamente muertos (Filmin), Soy leyenda (Netflix) o Guerra Mundial Z (HBO, Movistar+).

Estos cambios también afectarían al ritmo más ágil de los muertos vivientes y la utilización de gags, ofreciendo las comedias brillantes Zombies Party (Amazon Prime Video) y Bienvenidos a Zombieland (HBO y Netflix); o las más recientes Ana y el Apocalipsis (Filmin) y Little Monsters (Filmin, Movistar+).

Un género universal

En España, el género de zombies se cultivaba desde el mencionado Fantaterror, pero llegaba a su clímax con el estreno de la franquicia REC. Los filmes creados por Jaume Balagueró y Paco Plaza sacaban lo mejor de Manuela Velasco y Leticia Dolera en esta invasión de los muertos patria. Tal era el éxito de [REC] (Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin), [REC]2, (Netflix, HBO, Filmin), Rec 3: Genésis (Netflix, HBO, Filmin) y Rec 4: Apocalipsis (Netflix, HBO, Filmin) que la saga tenía su propia adaptación en el mercado estadounidense con Quarantine (2008). Que, por otro lado, era totalmente innecesaria y prescindible.

Además, en nuestro país también hemos cosechado el amor por el cine de terror asiático, el cual lleva años dándonos los mejores sustos y que tenía un repunte en este género con las coreanas Tren a Busan (Amazon Prime Video, Filmin) y Seoul Station (Amazon Prime Video, Filmin), o la japonesa I am a hero (Filmin, Amazon Prime Video).

Así mismo, las series The Walking Dead, Ash vs. Evil Dead, iZombie, Santa Clarita Diet o Kingdom aumentaban el fenómeno de los no muertos, que celebran su renombre en las plataformas de VOD. En este contexto, Netflix también ha apostado por la creación de contenidos de esta índole, con destacables títulos como #Vivo o la citada llegada de El ejército de los muertos. ¿Conseguirá Snyder un nuevo hito entre los putrefactos?