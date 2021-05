¿Hay un bucle temporal en 'Ejército de los muertos'? Zack Snyder responde

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE EJÉRCITO DE LOS MUERTOS]

Pocos meses después del éxito arrollador de la ansiada Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO, el cineasta norteamericano vuelve a la pequeña y la gran pantalla con Ejército de los muertos, su regreso al cine zombie 17 años después de Amanecer de los muertos. La nueva película de Netflix, que ya está disponible también en la plataforma, nos traslada a una Las Vegas repleta de zombies, donde se cuelan unos mercenarios capitaneados por Dave Bautista para atracar la caja fuerte de un casino.

La producción, como cabe esperar de cualquier apuesta con la firma de Snyder, tiene peleas, intensidad y cámara lenta a cascoporro. También referencias que dan pie a teorías de esas que tanto gustan al director. Sin ir más lejos, dos escenas de la película dejan entrever que los protagonistas podrían estar atrapados en un bucle temporal.

Para quienes hayáis visto ya el filme, el momento clave es aquel en el que Dieter (Matthias Schweighöfer) y Vanderohe (Omari Hardwick), ya a unos pocos pasos de la cámara acorazada, dan con los cuerpos de un grupo de mercenarios como ellos. Minutos antes, en otra escena en las mesas del casino, Scott Ward (Bautista) ya se había dado cuenta de que no eran los primeros en tratar de hacerse con el dinero, pero sus predecesores habían muerto en el intento.

Sin embargo, volviendo a la escena con Dieter y Vanderohe, lo llamativo de esta no es que otros intentaran completar el robo antes que ellos, sino que esos cadáveres llevan ropa y complementos similares a los de nuestros protagonistas. Los propios personajes se preguntan si no estarán atrapados en alguna especie de bucle temporal.

En una entrevista para TheFilmJunkee, Snyder se ha referido a esta teoría del bucle. "También diré que... hay una posibilidad, y no estoy diciendo que esto sea 100% verdad, y de algunas maneras no lo es, pero el grupo en las mesas, es bastante sutil, pero eso son ellos en las mesas como también otros... Llegan más lejos cada vez. Es como: ¿es esta la vez que consiguieron llegar al dinero?".

Si bien el director, también coguionista, es muy cuidadoso a la hora de dar más detalles sobre estas especulaciones e incluso llega a afirmar que probablemente no sea cierta, tampoco cierra las puertas a un posible bucle temporal, dejando entrever que los protagonistas podrían estar atrapados en ese atraco y avanzar cada vez más hacia su objetivo, hasta conseguirlo.

Así, aunque no lo confirma, Snyder tampoco desmiente del todo que ese grupo anterior al que los protagonistas hacen referencia en Ejército de los muertos no sean ellos mismos. Por lo pronto, no hay secuela confirmada, pero este podría ser un interesante punto de partida en caso de anunciar una continuación a la historia.

Aunque Netflix no ha dicho nada sobre una Ejército de los muertos 2, recordemos que sí están planeadas la precuela Ejército de los ladrones, centrada en Dieter, y la serie de animación Ejército de los muertos: Lost Vegas sobre el origen del virus zombie.