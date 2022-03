El proyecto Adam se ha convertido en el último fenómeno de Netflix. La película de Shawn Levy (Free Guy, Noche en el museo) con Ryan Reynolds como protagonista es toda una aventura a través del espacio y el tiempo en la que Adam (Ryan Reynolds) se encuentra con su versión de sí mismo de joven (interpretado por Walker Scobell). Sin embargo, no es el único gran encuentro que se produce en la película.

Para aquel que haya visto la película y tenga buena memoria, se habrá dado cuenta de que en El proyecto Adam se produce un gran reencuentro entre dos actores que llevaban mucho tiempo sin coincidir, en concreto desde 2004. Así es, estamos hablando de Jennifer Garner y Mark Ruffalo, encargados de dar vida a los padres de Adam pero quienes otrora fueran protagonistas de la película El sueño de mi vida (13 going on 30).

En aquella película, una niña deseaba con todas sus fuerzas pasar de adolescente a adulta sin trámite intermedio, y terminaba convirtiéndose en una Jennifer Garner que solo sabía comportarse como una niña, especialmente delante de su amigo Matt, ahora convertido en Mark Ruffalo. El sueño de mi vida se ha ido convirtiendo con los años en una película de adolescentes/viajes en el tiempo más que reivindicada pero nunca habíamos visto a sus dos protagonistas juntos de nuevo. Hasta ahora.

Y es que con El proyecto Adam hemos podido ver por fin el reencuentro que todo fan de El sueño de mi vida: Jennifer Garner y Mark Ruffalo, juntos de nuevo. Lo más gracioso de todo es que su director, Shawn Levy, ni siquiera era consciente de ello, tal y como explicaba a CINEMANÍA en una entrevista exclusiva: "Nadie me creerá, pero no tenía ni idea. No los elegí para hacer una reunión de El sueño de mi vida. Pensé en quién podría ser el padre perfecto y solo me salía Mark Ruffalo; pensé en quién sería la madre perfecta y mi mujer me sugirió Jennifer Garner… cuando llegué al rodaje Ryan Reynolds me dijo: “Eres consciente de que has hecho una reunión de El sueño de mi vida, ¿verdad?”, confiesa Levy.

Esta anécdota ha sido corroborada por el otro protagonista, Ryan Reynolds, quien en otra entrevista a este medio reconocía lo siguiente: "Sí, a ver, para entonces ya habíamos escogido a Jenn (Jennifer Garner) o Mark (Mark Ruffalo), no me acuerdo, y él propuso al otro. Y dije “¡Sí, eso es brillante! Pero, ¿te das cuenta de que estás haciendo una reunión de El Sueño de mi Vida?”. Al principio él se preocupó un poco, pero yo le conseguí convencer de que era un ángulo de márketing que podría ser muy efectivo. Además, había pasado suficiente tiempo como para reunir a esos dos actores", comentaba el actor.

Reynolds y Levy (quien también dirige y produce Stranger Things) son grandes amigos y El proyecto Adam es la segunda vez que trabajan juntos tras Free Guy, aunque no será la última. El director ha sido elegido para encargarse de la tercera parte de Deadpool y no podemos imaginar quién le habrá recomendado para el puesto. Si es que, como diría el propio Reynolds sobre Levy, "Todo se debe a que somos inseparables, casi se podría decir que compartimos cerebro".

