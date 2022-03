Ryan Reynolds ('El proyecto Adam'): "No le daría muchos consejos a mi yo de joven, creo que uno tiene que aprender a darse de bruces contra el suelo"

Viajar en el tiempo da posibilidades infinitas, ya lo ha demostrado el cine. Desde arreglar pequeños errores del pasado a cambiar el curso de una guerra, viajar en el tiempo puede ser el arma más mortífera o la herramienta que solucione todo. En El proyecto Adam, esta funciona para traer a Adam (Ryan Reynolds) a nuestro presente y evitar una tragedia que ocurrirá en el futuro. Pero si le preguntas al actor qué haría con una de ellas, el canadiense no lo puede tener más claro.

"Probablemente no le daría muchos consejos, pienso que mi joven yo tiene que darse de bruces contra el suelo o que le peguen un puñetazo, cualquier cosa que implique destrozarle la cara", explica Reynolds, que en la película se encuentra con una versión de su personaje cuando era niño. "Eso es básicamente lo que tiene que hacer. No puedes salvar a tu joven yo, tiene que aprender él solo", añade el canadiense.

Dirigida por Shawn Levy (Stranger Things), con el que Reynolds ya formaba dupla en Free Guy, El proyecto Adam es un filme de ciencia-ficción que mezcla la acción con la comedia juvenil y que narra la historia de un hombre del futuro que se reencuentra con él de niño. Una película sobre la relación padre e hijo que bebe de muchas referencias, no solo de Regreso al futuro. "No sé si es viajes en el tiempo pero hay una película que no vio mucha gente llamada Frequency, que realmente me gustó… creo que se estrenó cuando tenía 17 o 18 años y me marcó mucho", confiesa el actor de Deadpool.

El actor tampoco ha perdido la oportunidad de apuntarse el tanto de haber coincidido con Jennifer Garner y Mark Ruffalo, los protagonistas de la ya icónica El sueño de mi vida (13 going on 30). Aunque si Ryan Reynolds se plantea que otro reencuentro cinematográfico le gustaría ver, tiene una sugerencia de lo más interesante: "Me gustaría ver a Sissy Spacek y Martin Sheen, de Malas tierras (Terrence Mallick, 1973)". El proyecto Adam llega a Netflix este viernes 11 de marzo, pero ya puedes ver la entrevista con Reynolds y saber qué grupos lo acompañan en cada rodaje.

