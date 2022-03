‘El proyecto Adam’ se cuela en el Top 3 de lo más visto en la historia de Netflix

Al contrario de lo que pasa con la recaudación en cines, es bastante difícil estudiar el desempeño de una película en el contexto streaming. La opacidad en la que suelen incurrir las plataformas, sin ir más lejos, ya le ha costado muchas críticas a Netflix por la ligereza con la que anuncia triunfos, habitualmente con el matiz de que se daba por visto cierto contenido cuando se hubiera reproducido durante x minutos. No obstante, de unos meses a esta parte el gigante de streaming ha mostrado propósito de enmienda, lanzando una web donde se puede consultar periódicamente cuál va siendo el recibimiento de sus títulos.

Desde la fundación de Top 5 el ránking de lo más visto de la historia de Netflix en cuanto a películas ha experimentado cambios notorios. A ciegas, monumental éxito de Sandra Bullock, perdió su hegemonía según se estrenaron Alerta roja y No mires arriba, con la película protagonizada por Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot acaparando 149 millones de horas vistas. Mientras que Alerta roja es el film más visto de la plataforma durante sus primeros 28 días, el trabajo de Adam McKay nominado al Oscar le sigue con 111 millones. En lo que respecta a A ciegas, acaba de perder igualmente su tercera posición tras un estreno de este 11 de marzo, protagonizado igualmente por Ryan Reynolds.

Se trata de El proyecto Adam, historia de viajes en el tiempo que firma Shawn Levy en su segunda colaboración con Reynolds tras Free Guy. Al poco de que El proyecto Adam se incorporara al catálogo de Netflix, Reynolds anunció que volvería a cruzar esfuerzos con Levy para la largamente esperada Deadpool 3, mientras los espectadores se congregaban frente a su película más reciente. Así es como El proyecto Adam se ha convertido en el tercer film más visto de la historia de Netflix durante sus días de apertura (y eso que se ha medido únicamente desde el día 11 hasta el 13 de marzo), pero como siempre en estos casos hay un par de matices que conviene destacar.

El proyecto Adam sigue a No mires arriba y a Alerta roja en el ránking de Netflix, pero lo hace según un estudio de Nielsen al que ha accedido The Hollywood Reporter. Este estudio solo incluye el territorio de EE.UU. (dos tercios de la clientela mundial de Netflix se encuentran en el extranjero) y además no repara en los contenidos vistos desde dispositivos móviles, pero en cualquier caso no le quita el aire triunfal a El proyecto Adam, de la que posiblemente la plataforma ya esté pensando en una secuela.

