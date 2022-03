El caballero oscuro renace en Robert Pattinson. Todos los actores de Batman en cine y lo que han aportado

Entre mafiosos y psicópatas. Colin Farrell, que en The Batman interpreta al Pingüino, ha declarado que una de sus fuentes de inspiración fue el personaje de Fredo Corleone, uno de los hijos de Vito Corleone en El Padrino. El mismo director, Matt Reeves, asegura que otro de los villanos que aparecerán en la película, Enigma (Paul Dano), nada tendrá que ver con la alocada versión de Jim Carrey en Batman Forever sino más bien con el asesino del Zodíaco, que sembró el terror en San Francisco a finales de los 60.

Si alguien se pregunta que puede aportar de nuevo la próxima aventura del hombre murciélago, los referentes que llegan invocan también clásicos de la envergadura de Chinatown, Sospechosos habituales o El silencio de los corderos. Thrillers decididamente retorcidos y muy sombríos. Y el encargado de dar la cara como Bruce Wayne, y exhibir mentón cuadrado enfundado en el traje, capa y antifaz del justiciero de Gotham es Robert Pattinson.

El actor, dejando atrás la estela de la saga Crepúsculo, ha trabajado a las órdenes de reconocidos cineastas del cine de autor e independiente, como David Cronenberg, Robert Eggers, Claire Denis o James Gray, y no destaca precisamente por dar vida a personajes divertidos. De esta manera,The Batman, que se estrena en nuestros cines este viernes 4 de marzo, se vislumbra oscura, muy oscura. Y ahora que volveremos a Gotham City, aprovechamos para recordar los actores que han precedido a Pattinson en la gran pantalla, desde Michael Keaton a Ben Affleck.

Adam West

Un largometraje: Batman: La película de 1966 y estrenado cuando la serie de los 60 que le encumbró ya llevaba más de seis meses en antena. Cuando el traje del murciélago aún se asemejaba más a un pijama que a una coraza o armadura, con su físico y atractivo supo ajustarse al tono histriónico, desenfadado, comiquero y camp de la serie.

Fue el primer gran Batman (aunque la película era como un episodio alargado del show televisivo) y el primero que lo convirtió en uno de los grandes iconos pop.

Michael Keaton

Dos películas: Batman (1989) y Batman vuelve (1992), y ambas dirigidas por Tim Burton. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que Hollywood levantara la primera superproducción y, sorprendentemente, el elegido por el cineasta fue un actor conocido por sus comedias (con Burton ya había trabajado en Bitelchús) pasando por delante de nombres como Mel Gibson, Harrison Ford o Kevin Costner.

En una atmósfera más gótica y siniestra, sobre todo comparado con la serie sesentera, según Burton era ideal para reflejar la dualidad del personaje, su luz y su oscuridad. Un bicho raro que era a la vez un salvador, pero también un asesino. Sigue siendo el papel más recordado de Keaton y decidió dejarlo al no estar de acuerdo con el cariz que adquiriría el tratamiento en la siguiente película, que dirigiría Joel Schumacher. Ahora, a sus 70 años, repetirá participando en Morbius, The Flash y Catwoman.

Val Kilmer

Una película: Batman Forever (1995). La primera de las dos dirigidas por Joel Schumacher, y las menos valoradas por los fans. Más pasadas de vueltas, coloristas y kitsch, rayando la parodia. Val Kilmer rompió con las interpretaciones de los dos Batman anteriores con una imagen más guaperas y sexy, pero sin encajar. Un paso atrás.

Con el tiempo ha revelado que llevar el traje de Batman fue un suplicio. Tenían que ayudarle para levantarse o sentarse, además no podía oír nada y "al cabo de un rato, la gente dejaba de hablarme”. También diría que hacer de Batman fue como interpretar en una telenovela: "Cuando me dirigía a Nicole Kidman, no podría contar las veces que me puse las manos en las caderas”.

George Clooney

Una película: Batman y Robin (1997). Kilmer decidió librarse de Batman, y el elegido para reemplazarle fue otro de los actores considerados más sexy. La interpretación fue anecdótica, en una película aún peor recibida que Batman Forever. Un personaje de cartón piedra, para olvidar. Un borrón y cuenta nueva por parte de un Clooney que todavía sigue arrepintiéndose de haber aceptado. Asegura que para él ver Batman y Robin todavía es "físicamente doloroso" hoy en día.

"Una cosa como esta es una gran maquinaria. En ese momento yo solo era un actor que conseguía un trabajo como actor. No era el tipo que podía dar luz verde a una película. En Batman simplemente salté e hice lo que me dijeron". También fue muy contundente al desaconsejar a su amigo Ben Affleck que no aceptara el papel, y si lo hacía que su traje de Batman al menos "no tuviera pezones". Su pinchazo en Batman, lejos de sepultar su carrera, le envalentonó de cara a posteriores interpretaciones.

Christian Bale

Tres películas: Batman Begins (2005), El caballero oscuro (2008) y El caballero oscuro: La leyenda renace (2012). Con la trilogía dirigida por Christopher Nolan nos encontramos con Bruce Wayne y un Batman más serio, solemne, atormentado y duro.

Y Bale, encarando el desafío con su metódica precisión, se reveló como el actor idóneo para este giro radical más cercano al cine policiaco que a la fantasía heróica. Marcó el renacimiento del vigilante de Gotham, y sobre todo la segunda entrega de la saga se erigió en un título mítico, el mejor de toda la franquicia según gran parte de los fans.

Ben Affleck

Dos películas: Batman vs Superman: El amanecer de la justicia (2016) y Liga de la Justicia (2017), o tres si consideramos el montaje de Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021) como otra película, además del cameo sin acreditar en Escuadrón suicida (2016) de David Ayer.

Affleck ha encarnado la versión más siniestra del justiciero, y también la más ruda y también, digamos, "triste". Un Batman taciturno, amargado y con muchas aristas en su personalidad. Cuando se anunció su elección, tuvo que enfrentarse al rechazo a través de Internet de muchos fans de la saga. Luego también lograría su buen puñado de seguidores. Repetirá en el rol en The Flash.

Robert Pattinson

Una película (de momento): The Batman (2022) de Matt Reeves. "Es una película triste. Trata de él intentando encontrar algo de esperanza en sí mismo, y no solo en la ciudad", según ha explicado el mismo Pattinson.

La idea es que veamos a un Batman sudoroso, también apesadumbrado y torturado, también esa doble cara entre el Bruce Wayne más vulnerable y su alter ego, el justiciero fiero y totémico de dotes detectivescas. Y nos situará en el segundo año de Bruce Wayne ejerciendo de protector de Gotham City. Pero, en contra de lo esperado, en este tiempo el índice de criminalidad no ha hecho más que aumentar.

