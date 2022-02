Robert Pattinson cuenta cómo empieza 'The Batman': "Desentona con cualquier otra película de Batman"

Falta poco menos de un mes para el estreno de The Batman pero no dejan de llegar informaciones de lo más sorprendentes por parte de sus miembros. El último ha sido su protagonista, Robert Pattinson, quien ha preparado el terreno para lo que nos podemos encontrar con la próxima película del murciélago.

En una entrevista para la revista GQ, el actor de El faro ha desvelado que uno de los aspectos clave es que la película no entronca tanto con el universo previo de Batman como con otro tipo de cine: "The Batman no se parece a ninguna otra película de Batman que se haya hecho en cuanto se ve el plano inicial. La epopeya del Cruzado de la Capa, de casi tres horas de duración, se inspira en los clásicos del Nuevo Hollywood de los años 70, como Taxi Driver, La conversación y Chinatown", comentaba Pattinson.

En realidad el actor de Crepúsculo tampoco está descubriendo América, porque no hay que olvidar que en esencia las historias de Batman siempre han tenido ese estilo noir y detectivesco (no hay que olvidar su primera aparición en el 39' en Detective Comics, hoy DC). Lo que sí acierta Pattinson en señalar es que esta esencia se venía perdiendo con las últimas películas, más enfocadas en el Batman superhéroe y su relación con la Liga de la Justicia. Pero todo eso está a punto de cambiar con la nueva película.

"Yo mismo he visto un borrador de la película. Y la primera toma es tan disparatada con respecto a cualquier otra película de Batman que tiene un ritmo totalmente diferente. Fue lo que Matt me dijo desde la primera reunión que tuve con él, que quería hacer una historia de detectives noir de los 70, como La conversación", explica Pattinson, quien admite que se sintió un poco sorprendido al principio: "Me siento como un idiota, porque ni siquiera sabía que Batman era 'el mejor detective del mundo'; no había oído eso en mi vida, pero realmente da juego. Normalmente, cuando ves a Batman llega y golpea a la gente. Pero está teniendo conversaciones, y hay escenas emocionales entre ellos, que no creo que hayan estado en ninguna de las otras películas".

El Batman más triste y melancólico

Además de la explicación, Pattinson también tiene una advertencia para aquellos que vayan a ver The Batman pensando que será una aventura épica como las del de Christopher Nolan y Christian Bale. "Es una película triste. Trata de él intentando encontrar algo de esperanza en sí mismo, y no sólo en la ciudad. Normalmente, Bruce nunca cuestiona su propia capacidad, sino que cuestiona la capacidad de la ciudad para cambiar. Pero es una especie de locura", señala el intérprete.

Aunque no parece que haya ninguna conexión explícita, todas estas declaraciones invitan a pensar que esta The Batman será a su manera lo que fue el Joker de Joaquin Phoenix. Es decir, una película libre, más enfocada en los sentimientos y lo introspectivo que en la acción. El propio Pattinson admite que veremos a un Bruce Wayne más raro que nunca y no al playboy multimillonario al que estamos acostumbrados: "Es una especie de bicho raro y se da a entender que ha tenido una especie de colapso. Pero esto que está haciendo, ni siquiera está funcionando. Lleva dos años y el crimen ha empeorado desde que Bruce empezó a ser Batman. La gente de Gotham piensa que él es sólo un síntoma más de lo mal que está todo", comenta Pattinson.

Parece claro que The Batman será, para bien o para mal, una película diferente y que sorprenderá a más de uno. Habrá que esperar hasta el 4 de marzo para poder comprobarlo en primera persona, pero de momento todas estas indicaciones de Pattinson bastan para saber que se avecina algo muy gordo en el Gotham de Matt Reeves.

