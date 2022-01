El Batman de Robert Pattinson no saldrá de la batcueva sin su eyeliner

Está claro: Batman no sería el Hombre Murciélago que todos conocemos si no fuera su arsenal de gadgets, cuanto más rebuscados mejor. Ahora bien: según Matt Reeves, The Batman incorporará una nueva arma al arsenal del Señor de la Noche interpretado por Robert Pattinson. ¿De cual se trata? Pues del eyeliner.

En una entrevista con Esquire (vía IndieWire), Reeves ha señalado que todos los intérpretes de Batman hasta ahora llevaban los ojos perfilados debajo de su máscara. "No puedes llevar esa capucha sin él", señala el director acerca del lápiz de ojos que Pattinson ha mostrado en los tráilers.

La diferencia, prosigue el cineasta, está en que el maquillaje del nuevo 'Bats' no desaparece por arte de magia cuando Pattinson se quite el traje de faena. "Me encanta la idea de que se quite [la máscara] y debajo de ella veamos el sudor y los chorretones y toda la parte teatral de convertirse en su personaje", explica.

Matt Reeves ya había explicado anteriormente que su idea para The Batman era mostrar a Pattinson como "un Batman sucio y pringoso". Al que, para colmo, se le corre el maquillaje. "A Bruce ya no le importan los detalles de ser un Wayne a estas alturas", comenta el director. "Creo que esa era la mejor versión de la historia que podíamos hacer para así justificar que haya otro Batman".

Por otra parte, Robert Pattinson ya había hablado sobre los intríngulis de dar vida a un personaje tan teatral como Bruce Wayne. "Si la miras con demasiada luz, la máscara parece totalmente ridícula, como si estuvieras llevando un disfraz de Halloween. Pero si profundizas, yo qué sé, dos milímetros, se vuelve totalmente totémica, y así es como tiene que aparecer. Pero aprender a sentir y a reaccionar cuando le da la luz cuesta muchísimo".