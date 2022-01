Bong Joon-ho quiere a Robert Pattinson para su nueva película tras la oscarizada 'Parásitos'

El joven que una vez despuntó como una de las estrellas de la saga vampírica de Crepúsculo se está convirtiendo en los últimos años en uno de los actores más solicitados por reputados cineastas, sean de cine de autor o de grandes superproducciones. Christopher Nolan (Tenet), Claire Denis (High Life), Robert Eggers (El faro), James Gray (Z, La ciudad perdida), los hermanos Safdie (Good Time) o David Cronenberg (en Cosmópolis y Maps to the Stars) han querido a Robert Pattinson para sus películas, y no precisamente para interpretar papeles secundarios.

A ellos se les suma ahora otro reconocidísimo director, como es el oscarizado Bong Joon-ho quien, tras Parásitos, sorprendente ganadora del Oscar a la mejor película y también en la categoría de mejor película internacional, está dándole vueltas a un nuevo proyecto y desearía que el rol protagonista lo interpretara Pattinson.

Según informa Deadline, la intención del cineasta surcoreano es, con el apoyo de Warner Bros en la producción, adaptar la novela Mickey7 escrita por Edward Ashton y que se publicará próximamente. Y al igual que en High Life llevaría al personaje de Pattinson al espacio exterior, pero en una historia muy distinta a la que contó la francesa Claire Denis.

Su protagonista sería el tal Mickey del título, un mercenario que forma parte de un grupo contratado para colonizar un lejano y helado planeta llamado Niflheim, y cuando hay misiones peligrosas, prácticamente suicidas, Mickey es el elegido para llevarlas a cabo. Sin embargo, el tal Mickey también va muriendo. Por ello se van creando distintos clones. Cuando una reiteración de él muere nace otra que conserva la mayor parte de su memoria.

De este modo, el Mickey versión 7 del título descubrirá varios de los secretos que convierten el planeta en inhabitable por el ser humano, también hechos relativos a los nativos de ese extraño mundo, y también que tiene otro clon, una octava versión, conviviendo por allí.

Ciencia-ficción que en manos de Bong Joon-ho, en tareas tanto de adaptación del guion como de dirección, no se limitará a ser una mera ilustración del libro original. De hecho ya ha trascendido que, más que adaptarla, Joon-ho se inspirará en la novela para llevar a cabo un tratamiento y un relato muy distinto.

Y a la ristra de directores y títulos que citábamos al principio recordar que el 4 de marzo está previsto que se estrene en cines lo próximo de Robert Pattinson, y será nada menos que The Batman dirigida por Matt Reeves. Mientras que Bong Joon-ho tambien está atareadísimo, además de intervenir como productor en la serie que se prepara sobre Parásitos de HBO tiene la intención de dirigir un largometraje de animación submarino.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.