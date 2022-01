Matt Reeves confiesa que Robert Pattinson siempre fue su Batman: "Empecé a escribirla para él aunque no tenía ni idea de si estaría en la película"

Cada vez falta menos para que regrese uno de los superhéroes más queridos, Batman. Sin embargo, este será un nuevo Bruce Wayne y la expectación ante Robert Pattinson está a flor de piel. Una expectación que el director de The Batman, Matt Reeves, ha querido moderar explicando que el actor de Crepúsculo siempre fue su primera opción para el papel.

"Desde el principio, me imaginaba el personaje en mi cabeza. Veía películas de actores de esa edad y me cautivó mucho (Pattinson). Empecé a escribir para él aunque no tenía ni idea de si estaría en la película", admitía el director de El amanecer del planeta de los simios. Reeves coescribió el guion junto a Peter Craig (The Town. Ciudad de ladrones), quien había seguido la trayectoria del intérprete desde la saga Crepúsculo.

"Pasó de estar, muy pronto, en una franquicia gigantesca en la que era un chico de cartel, a esforzarse realmente como actor, trabajando con directores de increíble talento y esforzándose hasta el final. Y nosotros lo respetamos", comentaba Craig. Pattinson también se quedó sorprendido de que fuera la primera opción para el papel, y lo que es más alucinante para él: "No tenía ni idea de que habían visto Good Time y pensé: «Quiero hacer un Batman realmente sucio y baboso»", explicaba Pattinson.

Nuevo adelanto y pósters

Mientras que los fans del caballero oscuro cuentan los días para que llegue el 4 de marzo, The Batman se ha encargado de ir dejando alicientes en forma de nuevos adelantos. El primero de ellos ha sido un nuevo tráiler de la película, en la que podemos ver más escenas de Selina Kyle (Zöe Kravtiz) junto a Bruce Wayne (Pattinson) y escuchar la voz que tendrán ambos en su versión en castellano.

Venganza es sinónimo de justicia para Batman y Catwoman. Disfruta ya del nuevo tráiler de #TheBatman, el 4 de marzo solo en cines. pic.twitter.com/O2TNPS2Kc3 — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) January 19, 2022

Precisamente con la presencia de Catwoman han salido los dos nuevos pósters de la película. La relación entre la felina ladrona y el superhéroe nunca ha estado del todo clara aunque parece que en esta película tendrán que unir fuerzas para combatir dos amenazas comunes: la del pingüino de Colin Farrel y el Enigma de Paul Dano.

Póster de 'The Batman' Cinemanía

