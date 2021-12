El Batman de Robert Pattinson estará inspirado en Kurt Cobain

De Michael Keaton a Christian Bale, las mejores interpretaciones de Bruce Wayne y Batman han hecho hincapié en su doble faceta como millonario playboy y señor de la noche. Pero, en The Batman, el director Matt Reeves quiso darle otro enfoque al personaje que interpreta Robert Pattinson. Y encontró su inspiración nada menos que en la música de Nirvana y la figura de Kurt Cobain.

"Cuando escribo, me pongo música, y mientras escribía el primer acto [del guion de The Batman], sonaba [la canción] Something In The Way, de Nirvana", ha recordado Reeves en una entrevista con Empire (vía IndieWire). Esa referencia sonora, indica, le animó a olvidarse de la caracterización habitual de Bruce Wayne y probar con algo diferente.

"Empecé a conectar [al personaje] con Last Days, de Gus Van Sant, y la idea de esta versión ficticia de Kurt Cobain que habita una mansión en decadencia", añade el cineasta.

Este punto de vista animó a Reeves a fichar a Pattinson como el Hombre Murciélago. "Tiene algo de Kurt Cobain: parece una estrella del rock, pero notas que también podría ser un ermitaño", explica. Algo que, precisa, también afecta a los habituales gadgets del personaje: "No es un animal social. Está construyendo todas sus trampas y sus cosas a solas con Alfred [Andy Serkis]".

De esta manera, Last Days (un filme en el que Van Sant recreó los días previos al suicidio del líder de Nirvana) se añade a una lista de influencias entre las que Matt Reeves ha citado filmes como Chinatown, Taxi Driver y French Connection.

Por otra parte, Reeves ha avisado de que The Batman no será una historia de origen, y que se saltará los tópicos sobre el personaje estrella de DC. "Si tiene un superpoder, es su capacidad de resistir… Es un personaje muy vivo, y contar una historia que no sea sobre cómo se transformó en Batman, sino sobre sus primeros días como Batman, era una forma de hacer algo que aún no se había hecho".

The Batman se estrena en España el 4 de febrero.

