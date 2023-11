eFilm, la alternativa gratis a Netflix: alrededor de 12.000 películas para usuarios con carné de biblioteca

¿Cuántas plataformas existen en la actualidad? Puede que las primeras en venírsenos a la cabeza sean Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y HBO Max. A continuación, sería el turno del producto nacional, y nombraríamos a Movistar Plus, Filmin, Atres Player y Flix Olé. Pues bien, aún quedarían un buen número de ellas en la lista de espera. La enésima, eFilm, sólo está disponible en España y su curioso funcionamiento es digno de mención.

Aunque no lo parezca, eFilm no es una recién llegada, ya que lleva operativa desde 2018. En total, cinco años en los que no ha dejado de crecer pero sin modificar su principal incentivo: es completamente gratuita. Tampoco tiene anuncios o pausas publicitarias. Y, por supuesto, es legal. A cambio, tendrás a tu disposición miles de películas y series en alta calidad.

eFilm Cinemanía

Hay, no obstante, un inconveniente: eFilm no funciona, por el momento, en toda la geografía española, debido a que este servicio de streaming es un compendio de distintas plataformas, asociadas a las diversas redes bibliotecarias del país. El vínculo entre estas y eFilm es esencial, debido a que, para poder utilizar la plataforma, el requisito esencial es que necesitas ser socio de una biblioteca pública. Para saber si eFilm está disponible en tu ciudad, basta con comprobarlo mediante tu código postal. De lo contrario, tocará esperar.

¿Cómo acceder a eFilm?

En caso de que la plataforma se encuentre operativa, deberás solicitarle a tu biblioteca más cercana unas credenciales para acceder a eFilm. Puedes pedírselas por correo o por teléfono, pero se recomienda acudir de forma presencial ya que, en ocasiones, se suele exigir el DNI. Una vez que dispongas de estos datos, las puertas de eFilm estarán abiertas para ti.

'Reservoir Dogs' es uno de los muchos títulos disponibles en eFilm Cinemanía

¿Cómo funciona eFilm?

El funcionamiento de eFilm no se parece al de Netflix o al de Movistar Plus, sino al de una biblioteca. Por tanto, si bien en ambos ejemplos se cuenta con un catálogo, en el segundo se accede a él mediante préstamos. Una vez que hemos seleccionado la película o serie que deseamos ver, debemos solicitarla para que eFilm “nos la preste” durante las próximas 48 o 72 horas.

A lo largo de ese periodo, podremos ver el título tantas veces como queramos pero, una vez que el plazo caduque, la película o la serie en cuestión regresará a su “estantería digital” y, para retomar el visionado, deberemos solicitar un nuevo préstamo.

Los préstamos son gratuitos pero su número está limitado: en Madrid, por ejemplo, se consienten 12 por mes, aunque la cifra varía según la provincia o comunidad en la que uno se encuentre.

EFilm nació gracias al acuerdo entre la red nacional de bibliotecas y varias filmotecas españolas. ARCHIVO

¿Desde dónde puedo ver eFilm?

En la actualidad, eFilm carece de una aplicación que podamos instalar en la televisión o en el móvil. De esta forma, la única alternativa es el navegador de nuestro teléfono (que podemos vincular, por supuesto, a la Smart TV).

