Gusanos de arena y viajes espaciales: rumbo al universo de 'Dune' y guía de personajes

Una novela considerada inadaptable como es Dune de Frank Herbert, publicada en 1966 y considerada como la mejor de la literatura de ciencia-ficción ha dado lugar a una superproducción de 165 millones de dólares. Una experiencia impresionante digna de ser vista en la gran pantalla, pero que no se puede considerar un blockbuster al uso, y menos viniendo de un director como el canadiense Denis Villeneuve. El realizador de La llegada o Blade Runner 2049 es de los que apuesta más por tormarse su tiempo en la narración y centrarse en los personajes que por intentar dejar sin aliento al espectador durante la mayor parte del metraje.

A nuestros cines se estrena el viernes 17 de septiembre, aunque antes, la película más esperada de estos dos últimos años, lo que no significa ni mucho menos que vaya a traducirse en un taquillazo espectacular, tuvo su presentación mundial en el Festival de Venecia. Y las sensaciones fueron encontradas, pero no negativas para una obra colosal, cuidada hasta el más mínimo detalle.

Ha llegado el momento de disfrutar de un nuevo tráiler de Dune Tráiler de 'Dune'

Un preludio de lo que estaría por llegar. Toda la trama de traiciones, engaños, profecías y abundantes aspectos culturales, sociales y filosóficos protagonizadas por las distintas Casas y dinastías que pueblan el universo de Dune desplegadas en una primera entrega, de dos horas y media de duración, que sabe a poco. Te deja a medias. Sin avanzar hacia un clímax final.

Y así lo reconoce el mismo Villeneuve. "Sé que no debería decirlo, pero Dune: primera parte es como un aperitivo. Dune: segunda parte sería el plato principal en el que podremos añadir mucho más".

Ciencia-ficción con mensaje actual. Los protagonistas no humanos son los enormes gusanos de arena que habitan solo en el planeta Arrakis. Productores de la Melange, más conocida como la especia, una droga indispensable para los viajes espaciales. También capaz de alargar la vida o conferir poderes sobrehumanos a algunas personas. Los gusanos están protegidos por los Fremen, habitantes de Arrakis (el planeta también conocido con el nombre que da título a la novela), una raza nómada.

Una imagen de 'Dune' Warner Bros.

Según Villeneuve, "Dune trata sobre un ecosistema. Lo que más profundamente amo de Dune es la exploracion de la vida y el ecosistema y la biosfera que Frank Herbert puso detrás de la historia. Es tan hermoso, tan poético". El director destaca además que, por ello y 55 años después, lo que todavía hace muy actual Dune es esa advertencia latente en la historia sobre los efectos negativos que tiene la explotación indiscriminada de los recursos de los planetas, y el cambio climático estaría entre ellos. "Dune es más relevante que nunca", afirma.

¿Y la segunda, para cuándo? Dada la situación actual y el elevado coste de la producción, se entrevé imposible que dé beneficios solo con su exhibición en cines. En Estados Unidos Warner Bros. no la estrenará hasta el 22 de octubre, y lo hará a la vez en cines y en la plataforma de streaming de HBO Max.

Habrá que estar atento a unas cifras que determinarán si Dune empieza y termina aquí o bien Denis Villeneuve logra finalizar con éxito su viaje. Volver a poner en marcha una producción de estas características conlleva su preparación de meses, de manera que el rodaje no empezaría, como muy pronto, hasta el año que viene.

¿Una adaptación maldita? Ni el éxito de Star Wars o la moda de las películas espaciales impidió que Dune de David Lynch, estrenada en 1984, fuera un fracaso mayúsculo, de crítica y público. Título de culto para algunos, una obra totalmente fallida para otros, incluso el mismo Lynch reniega de ella.

Probablemente la mejor valoración del filme de Lynch la ofreció también Villeneuve: "Hay partes que me encantan y otros elementos con los que me siento menos cómodo. Recuerdo que me dejó satisfecho a medias". Y ya para olvidar completamente ser eralizaron dos mediocres versiones en formato miniserie, Dune, la leyenda (2000) e Hijos de Dune (2003). Y para la galería de lo que pudo ser, el frustrado y ambicioso proyecto que el chileno Alejandro Jodorowsky intentó llevar a cabo en los setenta,

GUÍA DE PERSONAJES ESENCIALES

Casa Atreides

Timothée Chalamet es Paul Atreides Warner Bros.

Paul Atreides. El joven y arrogante heredero de la Casa Atreides es el personaje principal, dotado de la capacidad de tener visiones del futuro. Lo interpreta Timothée Chalamet (Kyle MacLachlan en la versión de Lynch).

Duke Leto (Oscar Issac) y Lady Jessica (Rebecca Ferguson) son los padres de Paul. Él gobierna la Casa Atreides y recibe la orden por parte del Emperador Padishah de velar por el planeta Arrakis. Ella fue criada por las Bene Gesserit, una orden religiosa y política con habilidades especiales.

Duncan Idaho (Jason Momoa) es la mano derecha de Duke Leto y uno de los personajes preferidos de la novela. Y Gurney Halleck (Josh Brolin) es el Jefe de Guerra de la Casa Atreides y encargado de adiestrar a Paul en las artes del combate con espada.

Casa Harkonnen

Dave Bautista en 'Dune' Warner Bros.

Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) es el líder de los Harkonnen, la Casa que antes se encargaba de Arrakis. Al ser sustituido por los Atreides, juró vengarse y destruirlos.

Glossu Rabban Harkonnen (Dave Bautista) es el sobrino del Barón. Cruel, sádico y apodado La Bestia (su hermano mayor, Feyd Rautha, igual de cruel, pero más inteligente, fue el villano que interpretó el cantante Sting en la película de los 80).

Piter De Vries (David Dastmalchian) es un asesino Mentat que también sabe usar el intelecto para la manipulación.

Los Fremen

Zendaya en 'Dune' Warner Bros.

Chani Kynes (Zendaya) está conectada a Paul a través de varias visiones incluso antes de conocerse. Es una guerrera del planeta Arrakis e hija de Liet Kynes.

Liet Kynes (Sharon Duncan-Brester), la ecologista de Arrakis que busca transformar su planeta en un lugar más habitable, con agua y más variedades de vida. En la novela original el personaje era masculino.

Javier Bardem es Stilgar Warner Bros.

Stilgar (Javier Bardem) es líder de los Sietch Tabr, la tribu que lucha por mejorar las condiciones de vida en Arrakis. Favorable también al gobierno de la Casa Atreides por la buena amistad que ha establecido con Duncan Idaho.