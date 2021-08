Denis Villeneuve sobre la 'Dune' de David Lynch: "Me dejó satisfecho a medias"

Dune es una de esas novelas clásicas cuya adaptación al medio audiovisual ha estado maldita, al menos hasta ahora. Si no que se lo digan a David Lynch y su versión en 1984 de este hito de la ciencia-ficción firmado por Frank Herbert, una ambiciosa superproducción que acabó siendo un fracaso de crítica y público.

No es de extrañar que el propio director reniegue de aquel filme y que hace un año asegurara que tenía cero interés en la nueva adaptación liderada por Denis Villeneuve. Ahora ha sido el canadiense, que estrenará su Dune el 17 de septiembre, el que se ha referido a la vapuleada película de Lynch en una entrevista para Empire. En palabras del cineasta, aquella Dune no lo dejó del todo satisfecho y sintió que quedaba más por contar con la obra de Herbert.

"Soy un gran fan de David Lynch, es el maestro", ha explicado Villeneuve: "Cuando vi la Dune de Lynch, recuerdo que estaba emocionado, pero su aproximación... Hay partes que me encantan y otros elementos con los que me siento menos cómodo. Recuerdo que me dejó satisfecho a medias. Por eso pensaba para mí mismo: 'Todavía queda una película por hacer de el libro, simplemente una sensibilidad diferente".

Villeneuve ya ha asegurado previamente que llevaba años queriendo adaptar Dune, pero que no fue hasta que colaboró con el compositor Hans Zimmer en Blade Runner 2049 cuando realmente se puso a trabajar en esta adaptación. Zimmer, también fan de Dune, firma la banda sonora de la película de Villeneuve.

Una historia en dos partes

El clásico de Frank Herbert es un libro muy extenso y, por eso, Villeneuve ha decidido abordarlo no con una película, sino con dos. David Lynch también quiso dividir en dos su adaptación de Dune hasta que el productor Dino De Laurentiis metió mano y obligó a condensar la historia en un solo filme. Con este precedente, Villeneuve solo aceptó dirigir la nueva adaptación del clásico si le permitían dividir el libro en dos.

Así, la Dune que veremos en un mes es solo la primera parte de la historia, centrada en el personaje de Timothée Chalamet, aunque el director ya está enfocado en la secuela, que tendrá como protagonista a Zendaya. Además, Villeneuve ha asegurado recientemente que no le importaría que Dune se convirtiera en una trilogía a través del segundo libro de la saga, El mesías de Dune.

Cabe recordar que, antes de llegar a los cines, Dune se estrenará el 3 de septiembre fuera de competición en el Festival de Venecia.

