‘Dune’ arremete contra la narrativa de “salvador blanco”, según Villeneuve

Frank Herbert publicó Dune en 1965. Es decir, que hablamos de un libro con más de medio siglo de antigüedad, lleno de elementos que pueden haber quedado desfasados. Su carácter fundacional (gran referente, por ejemplo, de La guerra de las galaxias) agrava aún más esta situación, y constituye un problema con el que inevitablemente ha tenido que lidiar su última y ambiciosa adaptación al cine, dirigida por Denis Villeneuve. El cineasta ha presentado recientemente su película en el Festival de Venecia, y a través de una entrevista con Slash Film ha dejado claro que reflexionó mucho sobre el estatus contemporáneo de Dune a la hora de plantear su adaptación.

Vista hoy en día (y a un nivel algo superficial), uno de los problemas fundamentales que divisaríamos en la trama es cómo suscribe la famosa narrativa de “salvador blanco”: es decir, aquel tropo según el cual un héroe extranjero acude a salvar a una población bárbara y oprimida trayendo consigo los vientos de la civilización. En Dune este rol pertenece a Paul Atreides, encarnado por Kyle MacLachlan en la denostada versión de David Lynch y por Timothée Chalamet en la película más reciente. Atreides es un joven aristócrata que es aceptado por la tribu de los Fremen y que debe convertirse en el 'Kwisatz Haderach', elegido divino que salvará el planeta Arrakis.

Sin embargo, la novela de Herbert no se pliega del todo a este tropo (el arco dramático de Paul va mucho más allá de ser un dócil héroe), y tampoco lo ha hecho Villeneuve. “Es una cuestión importante”, declara el director de Blade Runner 2049. “Es por ello que pensé que Dune sigue siendo relevante. Es una crítica a eso, no una celebración del salvador. Una crítica a esa idea de que alguien que vendrá y le dirá a otra población cómo ser y qué creer y tratar de decirles cómo… No es tanto una condena como una crítica. Es lo que siento que es relevante y puede parecer contemporáneo. Es todo lo que diré al respecto”.

Las primeras críticas desde Venecia apuntan a que Dune es una película enorme e intimidante, pero que también adolece de ser solo la primera parte de una historia mucho más amplia. Esto quizá afecte al interesantísimo arco de Paul Atreides (que en sí mismo también supone un desvío del clásico “viaje del héroe”), dejando para una hipotética secuela todo lo que el personaje puede dar de sí. Si el objetivo de Villeneuve es echar por tierra definitivamente la narrativa del “salvador blanco”, esperemos que la taquilla acompañe lo suficiente como para que pueda rodar Dune: Parte II y concluya la historia.

Dune se estrena el 17 de septiembre en España, semanas antes de que llegue a EE.UU. por la vía de los cines y HBO Max… dentro de un modelo híbrido que podría no ser de gran ayuda a la hora de garantizar una recaudación holgada.

